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Ares'in Ironman'leri Dünya'nın en iyileriyle yarışacak

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Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının arka arkaya geçildiği triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışının Dünya Şampiyonası'nda ülkemizden de Ares Spor Kulübü triatletleri mücadele edecek.
Ares'in Ironman'leri Dünya'nın en iyileriyle yarışacak

Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının arka arkaya geçildiği triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışının Dünya Şampiyonası'nda ülkemizden de Ares Spor Kulübü triatletleri mücadele edecek.

Güney Afrika, Port Elizabet'te gerçekleşecek "Nelson Mandela Bay Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası"nda 90 ülkeden 4500 sporcu yarışacak. Sporcular 1.9 kilometre yüzecek, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşup en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.

Ares Spor Kulübü'nün Ironman sporcuları Cem Dağdelen ile Hüseyin Arhan da, Güney Afrika'da yapılacak Nelson Mandela Bay Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda yarın (2 Eylül Pazar) Dünyanın en iyileri ile birlikte ter dökecek ve bir ilke imza atacak. Ironman 70.3 Dünya Sampiyonası'nda yarışacak ilk Kıbrıslı Türk triatloncu olacak Hüseyin Arhan ve Cem Dağdelen PRO Atletler ile ayni parkura çıkacaklar.

DÜNYANIN EN İYILERI

Güney Afrika'da bugün (1 Eylül Cumartesi) kadınlar yarışı ile başlayacak Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda Dünyanın en iyi triatlerleri yer alacak. Kadınlarda son 3 yılın Ironman 70.3 ve Ironman 140.6 Dünya Şampiyonu Daniela Ryf bu yılın da favorisi olarak yarışacak.

PRO erkeklerde ise yarış nefes kesecek. 2012 Londra Olimpiyat ikincisi, 5 kez ITU Dünya Triatlon Şampiyonu, 2 kez Ironman 70.3 Dünya Şampiyonu (2017 Ironman 70.3 Dünya Sampiyonu), XTERRA Dünya Şampiyonu Javier Gomez, 2012 ve 2016 Olimpiyat Şampiyonu Alistair Brownlee, 2008 Olimpiyat Şampiyonu, 2016 Ironman 140.6 (Kona) Dünya Şampiyonu, 2016 Ironman 70.3 Dünya Şampiyonu Jan Frodeno arasındaki çekişme Güney Afrikaya gelen binlerce triatlon severe keyif verecek.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞMUR BEKLENTİSİ

Sporcularımızın start alacağı yarınki (2 Eylül Pazar) yarışta kötü hava şartları olması bekleniyor. Hava tahminleri 25-35 kilometre arasında rüzgar eseceğini gösterirken yağmur olasılığı da çok yüksek.

Özellikle uzun mesafeli bisiklet yarışı için hiç istenmeyen hava şartları tüm sporcuları zorlayacak. Dünya Sampiyonasına özel yaş kategorilerine göre start verilecek yarışta Hüseyin Arhan 08.05'te, Cem Dağdelen ise 09.30'da start alacak.

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