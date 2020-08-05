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Arıklı: “3'lü koalisyonun mümkün olmadığı ortaya kondu; çatı aday konusu gündemden çıktı"

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Arıklı: “3'lü koalisyonun mümkün olmadığı ortaya kondu; çatı aday konusu gündemden çıktı"
Arıklı: “3'lü koalisyonun mümkün olmadığı ortaya kondu; çatı aday konusu gündemden çıktı"

Ankara dönüşü Kıbrıs Postası'na özel açıklamalarda bulunan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, aldıkları bir davet üzerine Ankara’ya gittiklerini dile getirerek, kendisinin Ankara'da özel bir işi olduğunu da söyledi.

"3'LÜ KOALİSYONUN MÜMKÜN OLMADIĞI DA ORTAYA KONMUŞ OLDU"

Maraş’ın açılması konusunda görüşmeler yaptıklarını aktaran Erhan Arıklı, “3’lü koalisyonun mümkün olmadığı ortaya konmuş oldu. Çatı aday konusu da gündemden çıktı” dedi.

“Neden bu kadar yaygara yapılıyor anlamış değilim” ifadelerini kullanan Arıklı, “Maraş’ın açılmasına destek veren partiler davet edildi, dolayısıyla bu konu ile ilgili istişareler oldu. Hükümet uzatmaları oynuyor bence her an bitebilir” değerlendirmesini yaptı.

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