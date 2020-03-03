Arıklı kahve dağıtarak kampanyasına başladı. "Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır"

YDP Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı seçim çalışmalarına kahve dağıtarak başladı.
Kahve paketi üzerinde Arıklı’nın fotoğrafı bulunurken ayrıca “Davamız da Sevdamız da Kıbrıs…2020 KKTC Cumhurbaşkanı adayı” ifadesi bulunuyor.
YDP Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı seçim çalışmalarına kahve dağıtarak başladı.
Kahve paketi üzerinde Arıklı’nın fotoğrafı bulunurken ayrıca “Davamız da Sevdamız da Kıbrıs…2020 KKTC Cumhurbaşkanı adayı” ifadesi bulunuyor.
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