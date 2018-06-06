Arter: "4 yıl gibi kısa bir sürede Belediye gelirlerini iki katına çıkardık"

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter, Mustafa Alkan2ın hazırlayıp sunduğu ve Genç TV’den canlı yayınlanan Er Meydanı programına konuk olarak, 4 yıllık başkanlık süresince ortaya koyduğu icraatlar, gelecek dönemki projeleri ve Gazimağusa Belediyesi ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Arter, göreve geldikleri 2014 yılında da, göreve yeniden talip oldukları bugün de aynı strateji le çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, idari açıdan, teknik açıdan, mali açıdan ve siyasi açıdan olmak üzere 4 ana temelin, halka hizmet ederken kendileri için rehber belirledikleri önemli unsurlar olduğunu kaydetti.

“İdari açıdan, belediyenin alacağı kararlar ve atılacak adımların yasal zeminde yapılması ve ilgili tüm kurumlarla yasal olarak uyum içerisinde hareket ederek çalışmaların sürdürülmesi, teknik açıdan ortaya koyacağımız projelerimizin mimari ve mühendislik noktalarında tam ve noksan bir şekilde hayata geçirilmesi, mali açıdan ise yapılacak olan her projenin, atılacak olan her adımın mali boyutunun belediye gelirleri ile karşılaştırılarak, sürdürülebilir bir mali yapının korunması ve siyasal açıdan da bağımsız bir başkan olmanın gerekliliğini yerine getirebilmek adına, tüm Gazimağusa halkına eşit hizmet götürülmesi, benim ilk günden beridir kendime edindiğim bir rehberdir” diyen İsmail Arter, “ bundan sonra da aynı rehber eşliğinde, Gazimağusa halkına hizmet vermeye devam edeceğim” dedi.

ARTER: “BAĞIMSIZ OLARAK ÇIKTIĞIM BU HİZMET YOLUNDA, SONUNA KADAR BAĞIMSIZLIĞIMI KORUMAYI BAŞARDIM”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter bir soru üzerine, 2014 yılında 20 yıllık Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yönetimindeki bir belediyeyi devralmasından dolayı, belediye personeli ile siyasal açıdan bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Arter, gerek belediyenin yönetim kadrolarında gerekse de belediye meclis üyelerindeki muhalif parti mensuplarının olmasına karşın, iyi niyet ve özellikle de amaçlarının halka hizmet etmek olmasından dolayı herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

“Özellikle Belediye Meclisi’ndeki CTP ağırlıklı üyelerin olmasına rağmen, alınacak olan kararların her zaman oy birliği ile alınmasına özen göstermişimdir. Bunu da CTP’li Meclis üyelerinin katılamayacağı toplantıları erteleyerek ortaya koydum” diyen Arter, “bağımsız olarak çıktığım bu hizmet yolunda, sonuna kadar bağımsızlığımı korumayı başardım, bundan sonra da bağımsızlığımı devam ettireceğim” dedi.

Gazimağusa Belediyesi’nin mali durumu ve personel istihdamları konusunda yöneltilen bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Arter, “2014 yılında devraldığım Gazimağusa Belediye Başkanlığı görevime daha henüz yeni başladığım günlerde, muhalefetin yaratmaya çalıştığı Gazimağusa Belediyesi batacak noktasındaki algı operasyonu, Gazimağusa için önemli diye nitelendirdiğimiz 29 projemizi tek tek hayata geçirmeye başladığımız anda son buldu. 2014 yılında 55 milyon TL olan bütçeye karşı 17 milyon TL. borçile aldığımız Gazimağusa Belediyesi’ni 4 yıllık kısa bir süre içerisinde borcu 13 milyon TL’ye düşürerek, belediye bütçesini iki katına çıkararak 108 Milyon TL’ye yükselttik. KKTC Bütçe Dairesi’nin,büyüme oranına ve yatırım oranlarına bakılarak ortaya koydukları sürdürülebilirlik raporuna göre Gazimağusa Belediyesişu an 28 Belediye içerisinde en iyi belediyeler arasında ilk sıralardadır” dedi.

İstihdamın fazlalığı ve gündelikçi işçi çalıştırılması konusundaki soruya da Arter, “Gündelikçi personel çalıştırılması konusundaki eleştiriler üzerine Belediye Meclisi’ne gündelikçi personel çalıştırılmasının durdurulmasına yönelik olarak meclise öneri götürdüm. Belediye Meclisi’nde bu önerim kabul edilmedi” dedi.

Belediye’nin bütçesinin belli olduğuna dikkati çeken Arter, “Personel giderleri kalemi bellidir. Gündelikçi belli bir hizmet alımıdır. Bir dönem taşeron firmalardan aldığımız personel hizmetinin, Sayıştaylık raporuna uygun olarak, siyasi duruşlarına bakılmaksızın tüm çalışanları Belediye Personeli kadrosuna dahil ettik. Şu an gelirlerin %50’si personel giderlerine harcanmasının sürdürülebilirlik açısından sınır olmasına karşın belediyemizdeki durum %43’dür” dedi.

62 Belediye personelinin emekliliğinin kendi görev süresi içerisinde olduğuna da dikkati çeken Arter, emekli olan personelin tümünün kıdem tazminatlarının ödendiğini sözlerine ekledi.

ARTER: “GAZİMAĞUSA BİZİMLE BERABER, PROJELERİN BAŞKENTİ OLMUŞTUR”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter projeler hakkında da açıklamalarda bulunarak, 29 proje ile çıktıkları hizmet yolunda, 29 projenin büyük bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının halen devam ettiğini, çok az bir kısmının da 4 yıla yetmediğinden dolayı gelecek dönemde yapılacağını belirtti.“4 yıl boyunca, belediyemiz projelerle yan yana anıldı. Ortaya koymuş olduğumuz projelerle Gazimağusa’yı “projelerin başkenti” haline getirdik” dedi. Kültür Sanat alanında da durumun aynı noktada olduğunun altını çizen Arter, çevre düzenlemesi ve temizliği ile ilgili olarak da araç süpürge makinelerinin arttırılması yoluna gideceklerini belirtti.

Tartışmalara yol açan Derinyahalk plajı ile ilgili olarak önümüzdeki sezonda durumun ne olacağının sorulması üzerine de, güvenlik söz konusu olmasından dolayı konunun Güvenlik Kuvvetlerinde olduğunu belirten Arter, “Gazimağusa bir sahil kenti olmasına rağmen denizi görmez.Derinya plajı Gazimağusalılar için bir alternatifti.Derinya Plajına giden yolun askeri bölge içerisinden geçmesi nedeniyle bazı güvenlik önlemleri alındı. Şu an GKK ile yolun farklı bir güzergahtan geçirilmesi konusunda istişare içerisindeyiz” dedi.

Bir deniz kenti olan Gazimağusa’nın 2 tane olan halk plajının şu an 4’e yükleldiğini de belirten İsmail Arter, toplamda 51 bin nüfusasahip olan Gazmağusa’nın en yoğun caddesi olan ve Salamis yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’ndaki yaklaşık 4 Milyon TL’ye mal olan çevre düzenlemesi ile çağdaş bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi.

2014 yılında seçime girerken tramvay projesi üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Arter, anıt çemberinden başlayıp Salamis’e kadar gidecek tramvay projesinin mali ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, ancak proje bedelinin 40 Milyon TL olması dolayısıyla, hükümetler arası protokole ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle konunun şu an Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma Bakanlığı arasında olduğunu belirtti.

ARTER: “MARİNA PROJESİ TURİZM BAKANLIĞI UHTESİNDE”

GazimağusaBelediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter, Gazmağusa’ya yapılması planlanan marina projesinin Turizm Bakanlığı’nın uhdesine geçtiğini, bir süre önce balıkçı barınağının da marina yapılması düşünülen bölgeye taşınmasından dolayı da Tarım Bakanlığı’nı da ilgilendiren bir konu haline geldiğini belirtti. Arter, Ekonomik ve sosyal açıdan Gazimağusa’ya canlılık katacak olan marina projesinin, 2018 sonu tamamlanacak olan Gazimağusa Master Planı çerçevesinde netlik kazanacağını da sözlerine ekledi.

ARTER: “ADAYLIK, DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağısız belediye başkan adayı İsmail Arter, programın sonunda seçimlerle ilgili olarak düşüncelerinin sorulması üzerine, “demokrasinin gereği olarak herkes aday olabilir. Yalnız aday olmak yeterli değildir. Karar merci Gazimağusa halkınındır. Ben diğer adaylarla farklı bir frekanstayım. Ben yaptıklarımı söyleyerek halkımdan yetki isterim, onlar beni eleştirerek. Halkımızın adayları iyi inceleyerek karar vereceklerine olan inancım tamdır” diyen Arter, “4 yıla bu kadar projeyi sığdırmayı başarmak çok da kolay değildi.Mesele ait olduğunuz şehre olan sevdanızın gücüdür” dedi.