Arter PCR merkezini ziyaret etti, test yaptırdı...

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Belediyenin Maraş Mağusa Gelişim Akademisi’ndeki PCR merkezini ziyaret ederek hem çalışmaları yerinde gördü hem de test yaptırdı. Gazimağusa’da Maraş MGA tesisinde Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde Belediyeden görevli 15 kişilik ekiple devam eden ücretsiz testlerde hergün 800 ile 1000 arasında değişen sayıda test yapılıyor.

Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Mart 2020’den beri Türkiye ve KKTC’nin başına dert olan koronavirüs ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, zaman zaman rahatlama olsa da tehlikenin devam ettiğine dikkat çekti. Maraş’taki MGA tesisinde daha önce spor ve kültür sanat etkinlikleri yapılırken, bir yıldan beridir pandemi ile ilgili mücadeleye tahsis edildiğini, tesiste sağlık bakanlığı ile koordinasyon ile Belediyeden görevli 15 kişilik ekiple hergün ücretsiz olarak 800-1000 arası pcr testi yapıldığını belirtti. Edindikleri tecrübelere göre aşı takvimi ne kadar ilerler ve aşılama olursa bu işin zorluğunun ortadan kalkacağını, başlangıçta olan aşılama hızında düşüş olduğunu, tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamak gerektiğini ifade eden Başkan İsmail Arter “bu görev sağlık bakanlığınındır, bu görev başka bakanlıklarındır” diyerek Belediyeyi bu mücadeleden ayırmadıklarını kaydetti. “Ülke için bölge için ne gerekiyorsa Gazimağusa Belediyesi olarak yapıyoruz” diyen Başkan Arter, bu işin siyasi ve reklam tarafının da olmadığını, hem denetleme hem test yaptırmak için tesise geldiğini söyledi. Bu sürecin ekonomiyi de rahatlatacak şekilde açılıma dönüşmesini beklediklerini, insanların da kurallara uyması gerektiğini, zaman zaman istemedikleri halde hem para cezası hem kapatma cezası uygulandığını söyledi. Başkan İsmail Arter, yazılan cezalardan dolayı Belediyenin eleştirildiğini ancak Belediyenin görevinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararıyla yasa gücünde kararname ile belediyeye gönderilen tedbirleri uygulamak olduğunu vurgulayarak, yanlış bir uygulama varsa bunun düzeltileceği yerin Belediye, Polis Müdürlüğü ve Kaymakamlık olmadığını, cezalar hafifletilirse ona göre ceza yazacaklarını kaydetti.