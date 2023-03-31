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Asya borsaları yükselişe geçti

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Asya-Pasifik'teki piyasalar, teknoloji hisselerinin yeni bir bankacılık krizine ilişkin endişeleriyle Wall Street'te yeniden ilgi görmeye devam etmesiyle yükseldi.
Asya borsaları yükselişe geçti

Asya-Pasifik'teki piyasalar, teknoloji hisselerinin yeni bir bankacılık krizine ilişkin endişeleriyle Wall Street'te yeniden ilgi görmeye devam etmesi ve kazançlara öncülük etmesiyle cuma günü yüksek işlem gördü.

Yatırımcılar ayrıca, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan ve günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini de dört gözle bekliyorlardı.

Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükselerek bölgedeki kazançlara öncülük etti ve Hang Seng Tech endeksi yüzde 2 arttı. Çin ana karasında, Shenzhen Bileşen Endeksi yüzde 0,2 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,14 arttı.

Japonya'da Nikkei 22 yüzde 0,97 ve Topix yüzde 1 yükseldi, çünkü Tokyo'nun enflasyon baskısı Aralık ayında görülen yüzde 4,3'lük son zirvesinden daha düşük seviyeler göstermeye devam etti. Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,7 yükseldi.

Güney Kore'den Kospi de yüzde 1.01 yükselirken, Kosdaq marjinal bir düşüş yaşadı. Hang Seng vadeli işlemleri, endeksin son kapanışı olan 20.309,13'e kıyasla 20.563'te daha yüksek bir açılışa işaret etti.

ABD'de bir gecede, haftalık işsizlik başvuruları 7.000 artarak 198.000'e yükseldi ve bu, Fed'in soğuyan işgücü piyasasında sıkılaştırıcı kampanyasını yavaşlatabileceği umutlarını artırdı.

S&P 500 yüzde 0,57 yükseldi ve 7 Mart seans ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq Composite de yükseldi ve ay için yüzde 4'ün üzerinde bir artış kaydetti ve Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 0,43 arttı.

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