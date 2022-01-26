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Ataoğlu, Erken Genel Seçim İle İlgili Değerlendirmelerde Bulundu

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen Erken Genel Seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ataoğlu, Erken Genel Seçim İle İlgili Değerlendirmelerde Bulundu

Ataoğlu’nun yaptığı açıklama şu şekilde;

 

“Çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, değerli kardeşlerim;

23 Ocak milletvekilliği erken seçimini ülke olarak geride bırakmış bulunuyoruz.

Çoğulcu demokrasi kurallarına uygun olarak oylar kullanılmış ve yeni bir Meclis yapısı ortaya çıkmıştır.

Demokrat Parti olarak halkımızın kararına büyük saygı duyuyor, buna uygun davranacağımızın sözünü veriyoruz.

Ne yazık ki, şu veya bu nedenle seçime katılım oranı tarihimizde görülmemiş oranda düşük kalmış, ancak % 57.41 olmuştur.

Demokrat Parti’ye göre Devlet ve Halk olarak bu konu üzerine önemle durmalıyız.

Bize göre, halkımız siyaset kurumuna, “ sizlere güvenim sarsıldı. Kısır çekişmelerden, devamlı hükümet kurup, bozmanızdan usandım. Meclis ve kurulan hükümetler benim istediği gibi çalışmıyor. Ben sorunlarıma ilişkin vaatler, kısır çekişmeler dinlemekten sıkıldım. İvedi olarak sorunlarımın çözülmesini, yaşam kalitemin yükselmesini, demokrasimizin daha ileri gitmesini, çağdaş atılımlar yapılmasını, ülkemizin refah seviyesinin yükselmesini talep ediyorum ” mesajını verdi.

Demokrat Parti olarak biz bu mesajı aldık ve bu doğrultuda çalışacağız.

Yeni dönemde hangi konumda olursak olalım bu mesajın gereğini layığı ile yerine getirmek için çalışacağız.

 Şiarımız seçim döneminde de ifade ettiğimiz gibi, “ böyle gelmiş böyle gitmez noktasından hareketle, yenilenme ve KKTC’nin tüm sektörlerinin, kentlerinin, doğasının, çevresinin Devlet yönetiminin değer kazanmasıdır.

Demokrat Parti olarak biz de bir yenilenme, dönüşüm ve değişim yaşıyoruz ve bu yenilenmeyi, değişimi halkımızın lehine olacak şekilde sürdürmek kararlılığındayız.

Bu seçim için koyduğumuz hedefi seçmenin siyaset kurumuna olan tepkisini sandığa gitmeme şeklinde ortaya koyması, partimizdeki yenilene ve değişim sürecinin devam ettiği bir aşamada erken seçime gidilmiş olması nedeniyle tam olarak yakalayamadık ancak DP’nin önümüzdeki dönemde halkımızın takdiri ile merkezde büyük bir kitle partisi haline geleceğine eminiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Ocak seçimlerinde bize oy veren, vermeyen tüm seçmenlere, seçime katılan tüm partilere ve bağımsız adaylara, medyamıza, demokrasimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Demokrat Parti’nin her ferdine, tüm örgütlerimize, her kademedeki yöneticilerimize, çok değerli yol arkadaşlarıma, milletvekili adaylarımıza katkılarından ve özverilerinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum.

Seçim sonuçlarının Devletimize, ülkemize ve halkımıza  hayırlı olmasını diliyor, herkese en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

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