Ater ile Mağusa yine kazanacak

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, son dört yılda Gazimağusa’ya kazandırdıklarını anlattı.

Arter’in basın toplantısına kendisine tam destek veren UBP, DP ve YDP Genel Sekreterleri ve Gazimağusa İlçe Başkanları katıldı.

Arter, “Geçen dört yıllık süreç içerisinde vermiş olduğumuz sözleri yerine getirerek şehrimize birçok farklı alanda hizmet vermenin huzuru ve tüm Gazimağusalılar gibi bunun gururunu yaşıyorum”

Oğuz, “UBP, Arter’e tam destek vermektedir”

Özcafer, “Arter görev süresi boyunca birçok başarıya imza atmıştır”

Büyükyılmaz, “Arter’in sosyal belediyecilik alanında verdiği hizmetler ona destek vermemiz için yeterli bir sebepti”

Hasipoğlu, “Arter inanılmaz işlere imza attı”

Ataoğlu, “Gazimağusa’ya kazandırdıkları ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğü için kendisine şahsım ve partim adına teşekkür ederim”

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, son dört yılda Gazimağusa’ya kazandırdıklarını anlattı.

Arter’in basın toplantısına kendisine tam destek veren UBP, DP ve YDP Genel Sekreterleri ve Gazimağusa İlçe Başkanları katıldı.

Oğuz, “UBP, Arter’e tam destek vermektedir”

Toplantıya katılan UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, dört yıllık Gazimağusa Belediye Başkanlığı süresince Arter’in çok başarılı işlere imza atarak Gazimağusa’ya büyük projeler kazandırdığına dikkat çekti ve “Bu başarılarından dolayı bu dönemde de UBP, Arter’e tam destek vermektedir” dedi.



Özcafer, “Arter görev süresi boyunca birçok başarıya imza atmıştır”

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise yaptığı konuşmada, Arter’in tüm partilere eşit seviyede durduğunu, başta Belediye meclis üyeleri olmak üzere tüm kesimlerle uyumlu çalıştığını belirterek, “Arter görev süresi boyunca birçok başarıya imza atmıştır. Bunları hepimiz somut olarak görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine büyük projelere ve bu dönemden yarım kalan projelere devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Büyükyılmaz, “Arter’in sosyal belediyecilik alanında verdiği hizmetler ona destek vermemiz için yeterli bir sebepti”

Daha sonra söz alan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada parti tabanlarını dinlediklerini, Arter’in dört yıllık süre içerisinde çok başarılı ve büyük projelere imza attığını dolayısıyla desteklerini Arter’den yana açıkladıklarını belirtti. Büyükyılmaz, “Arter’in sosyal belediyecilik alanında verdiği hizmetler ona destek vermemiz için yeterli bir sebepti” dedi.

Hasipoğlu, “Arter inanılmaz işlere imza attı”

İlçe başkanlarının da söz aldığı basın toplantısında, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı konuşmada, iki önemli kriterin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Arter kriterlerimizden biri olan tarafsızlık ilkesini geçtiğimiz dört yıllık süre içerisinde belediye yönetiminde hakim kıldı. Diğer kriterimiz ise yapılacak işlerdi. Arter geçtiğimiz dört yıllık süre içerisinde inanılmaz işlere imza attı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de UBP olarak Arter’e tam destek veriyoruz” dedi.

Ataoğlu, “Gazimağusa’ya kazandırdıkları ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğü için kendisine şahsım ve partim adına teşekkür ederim”

DP Gazimağusa İlçe Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmada, İsmail Arter’in önümüzdeki dönemde de yine başarılı işlere imza atacağından şüphelerinin olmadığını belirtti. Ataoğlu, “Gazimağusa’ya kazandırdıkları ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğü için kendisine şahsım ve partim adına teşekkür ederim” dedi.

Yakar, “Arter’in sonuna kadar yanındayız”

Kısa bir konuşma yapan YDP Gazimağusa İlçe Başkanı Ali Yakar ise İsmail Arter’in yaptığı işlerin ve başarılarının ortada olduğunu belirterek, “Arter’in sonuna kadar yanındayız” dedi.



Arter’in Basın toplantısındaki konuşma metni aşağıdaki gibidir;

“Dört yıl önce yine burada aynı yerde toplanmış ve göreve gelmem halinde Gazimağusa’yı değiştirecek, gelişimini sağlayacak projelerimizi açıklamıştım.

Öncelikle belirtmeliyim ki, geçen dört yıllık süreç içerisinde vermiş olduğumuz sözleri yerine getirerek şehrimize birçok farklı alanda hizmet vermenin huzuru ve tüm Gazimağusalılar gibi bunun gururunu yaşıyorum.

SADECE KÜLTÜR SANAT’IN DEĞİL, BÜYÜK PROJELERİN BAŞKENTİ OLDUK

Hiç şüphe yok ki, dört yıllık bir süreç özellikle belediye yönetimlerinde yeterli bir süre değildir. Bu nedenle geçen dört yıllık süreç içerisinde Gazimağusamıza yakışan büyük projelerimizin bir kısmını bitirdik, bir kısmının hazırlıkları tamamlandı, bir kısmı ise halen devam etmektedir.

Önümüzdeki dönem içerisinde yine Gazimağusamıza büyük projeler kazandırarak sadece kültür sanat alanında değil büyük projelerin başkenti ünvanını devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ve bu projelerimizle ilgili bilgilendirme için önümüzdeki günlerde sizlerle yeniden bir araya gelecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığımı belirtmek isterim.

4 YILDA BÜYÜK PROJELERLE DEĞİŞİM ve GELİŞİM YAŞANDI

Bizim yönetimimizde Gazimağusamız dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde çok şey kazanmıştır. Bu kazanımların bir kısmını anlatacağımız bugünkü toplantımızda sizlere standart belediyecilik hizmetleri olan çöp toplama, temizlik gibi hizmetleri başarıyla yerine getirdiğimizi anlatmayacağım. Bunlar belediyelerin vatandaşlarımıza vermesi gereken başlıca hizmetlerdir. Gazimağusa Belediyesi olarak bu hizmetleri zaten kesintisiz ve eksiksiz vermekteyiz.

Dört yıllık süreç içerisinde, sizlerin de yakından takip ettiğinize emin olduğum büyük projeleri hayata geçirdik ve dört yılda Gazimağusa ciddi bir değişim ve gelişim yaşadı. Bu projelerimize birazdan değineceğim.

İSTİHDAM DEĞİL, İCRAAT YAPTIK

Toplantımıza önce rakamlarla başlamak istiyorum. Zira görev sürem boyunca bazı medya organlarında sürekli istihdam yaptığımıza dair gerçeklerle bağdaşmayan yayınlar yapılarak algı yönetimi yapılmaya çalışıldı.

Daha önce defalarca açıkladık ancak tekrar edelim. Değerli basın mensupları, göreve geldiğimiz 2014 Temmuz ayında belediyemizin personel sayısı taşeronlarla birlikte 351, ve yıllık bütçesi 55 Milyon TL iken borcu ise bütçenin üçte birine denk düşen 17 Milyon TL’idi. Bugün gelinen noktada ise personel sayımız 387, yıllık bütçemiz 108 Milyon TL, borcumuz ise bütçemizin neredeyse onda biri oranında 13 Milyon TL’dir.

Böylesine büyük projelerin hayata geçtiği ve rakamların da açıkça ortaya koyduğu gibi iddia edilenlerin aksine bizler geçen dört yıllık sürede istihdam değil, icraat yaparak belediyemizin gelirlerini arttırdık…

DRENAJ, ASFALT ve KALDIRIM ÇALIŞMALARI

Şimdi gelelim yaptığımız işlere;

Hatırlanacağı üzere dört yıl önce her yağmur yağdığında yollarımız sular altında kalıyordu. Göreve geldiğimiz ilk günlerde hazırladığımız “Yağmur Suyu Drenaj Projeleri” kapsamında şehrimizin farklı noktalarında çeşitli altyapı çalışmaları yapılarak, uzun yıllar şikayetlere neden olan bölgelere kalıcı çözümler getirdik.

Şehrimizin genelinde asfaltlama çalışmaları yapılmış olup, şu anda devam etmektedir. Bu kapsamda yeni dönemde de bu çalışmalarımız sürdürülerek Gazimağusa çağdaş bir şehir olma yolunda ilerleyecektir.

Yine aynı şekilde şehrimizin genelinde kaldırım ihtiyacı olan bölgelerin tespiti ve fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Salamis Yolu Çevre Düzenleme Projesi gibi genel projelerimizin bir parçası olarak kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de Gazimağusamızın tüm yollarına yaya güvenliği ön planda tutularak kaldırım yapım çalışmaları devam edecektir.

ÜLKEMİZE ÖRNEK BİR PROJE KAZANDIRIYORUZ

İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi, (Salamis Yolu) iddialı, ve çağdaş belediyecilik anlayışı kapsamında bir vizyonun eseri olarak hazırlandı. Proje, aydınlatma sistemi, elektrik ve telefon hatlarının yer altına alınması, engelli bireylerin kullanabileceği şekilde kaldırım yenilenmesi, bisiklet yolları, cep otoparkları ve peyzaj düzenlemeleri, güzergahın çok hareketli olması sebebiyle oluşan yoğun trafik akışının düzenlenmesini içermektedir.

Proje yapım çalışmaları kapsamında bölge esnafımızın biraz sıkıntı çektiğinin farkındayız bu nedenle, İsmet İnönü Bulvarını çağdaş standartlara kavuşturacak ve ülkemize örnek olacak bu düzenleme projesini etap etap hazırlamış bulunuyoruz.

ÇAĞDIŞILIK SONA ERDİ, GAZİMAĞUSA ÇAĞDAŞ PAZAR YERİNE KAVUŞTU

Göreve gelmeden önce sık sık dile getirdiğim Pazar yerinin çağdışılığına son vermenin ve yine ekip arkadaşlarımla birlikte ülkemize örnek bir proje kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın sosyal alanlarından biri olan Pazar Yeri, 6150 m² kapalı olmak üzere, 16000 m² alana sahiptir. Esnafımızın da yüzünü güldüren yeni Pazar Yeri, 270 stant ve 150 araçlık park yeri içermektedir. Ayrıca 500 m² yeşil alana sahiptir.

GAZİMAĞUSA HENDEK’İ YENİDEN KAZANIYOR

Bir zamanlar şehrimizin buluşma noktası olan ve sonrasında yıllarca kaderine terk edilen Hendek olduğu gibi bırakılamazdı. Bu nedenle hazırlamış olduğumuz proje ile tarihi doku korunarak, toplam 2700 m. uzunluğunda doğal zemin yürüyüş yoluna sahip, sur duvarlarının ve yürüyüş güzergahının aydınlatılmasıyla gece saatlerinde de rahatlıkla yürüyüş ve sosyal aktiviteler için kullanılabilecek bir alanı Gazimağusamıza kazandırdık.

Projede ayrıca 6 farklı noktada oturma ve dinlenme yerleri bulunmaktadır. Hendek girişinde turizm bilgilendirme ofisi ve bisiklet kiralama noktalarının bulunduğunun da altını çizmek isterim.

SEVİMLİ DOSTLARIMIZ HUZURLU BİR ALAN KAZANDI

Göreve gelmeden önce şehrimizin en büyük sorunlarından biri olan ve sokaklarımızda başı boş dolaşan sevimli dostlarımız için, sağlıklı ve huzurla yaşayabilecekleri bir alan yaratmamız gerekiyordu. Bu düşünceyle harekete geçtik. Belediyemizin öz kaynaklarıyla bir hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi inşa ettik.

GAZİMAĞUSA’YI DENİZLE BULUŞTURDUK

Güney’de Derinya, kuzeyde ise Silver Halk plajlarını şehrimize ek olarak kazandırdık. Ayrıca Glapsides plajını çağdaş bir yapıya kavuşturduk. Yeni dönemde Gülseren bölgesinde de bir düzenleme projesi yaparak halkımızı denizle buluşturmaya devam edeceğiz.

HER MAHALLEYE BİR PARK KAZANDIRIYORUZ

Her mahalleye bir park kazandırmak amacıyla, halkımıza çocukları ile gidip zaman geçireceği, güvenle oturabileceği, bakımının sürekli yapıldığı yeni park ve yeşil alanlar kazandırdık. Bunların başında Ali Mahir Parkı, Çanakkale Şehitliği, Othello Parkı, Harika Mahalle Parkı, Anadolu Mahalle Parkı, Pertev Paşa Mahalle Parkı, MGA park alanı gelmektedir. Bu amaçla yürüttüğümüz projeler devam etmektedir.

OTHELLO PARKI’NA SHAKESPEARE BÜSTÜ KAZANDIRILDI

Othello Kalesi'ne adını veren William Shakespeare'in büstü Othello Parkı’na kazandırıldı. Shakespeare Büstü, sanatçı Ümit İnatçı’nın sanat yönetmenliğinde Mehmet İlkerli ve Erdinç İlkerli tarafından yapıldı. Ne mutlu ki büst, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir nokta haline geldi ve hak ettiği değeri buldu. Buradan sanatçılarımıza tekrar teşekkür etmek isterim.

GAZİMAĞUSA ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ’Nİ YENİDEN KAZANDI

Çanakkale şehitliği maalesef yıllarca atıl durumdaydı. Bu durumu düzeltmek için harekete geçerek bölgede çevre düzenlemesi, ışıklandırma, peyzaj düzenlemeleri otopark ve park alanları yapılmıştır. Yine aynı şekilde aynı durumda olan Atatürk büstü yenilenerek çevre düzenlemeleri yapılmıştır.

KOMBOS MEYDANI DÜZENLENDİ, ŞEHRİMİZ AĞAÇLAR VE ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Atıl durumda bulunan Kombos Meydanı, peyzaj çalışması yapılarak Maraş bölgesine kazandırılmıştır. Ayrıca göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin dört bir tarafı çiçeklendirilerek bu sürede 20.000’in üzerinde ağaç fidanı dikilmiştir.

GAZİMAĞUSA İMAR PLANI ÇALIŞMASI

Ülkesel Fizik Plan’a bağlı olarak Gazimağusa imar planı çalışmaları kapsamında belediye ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi ve Şehir Plancıları Odası işbirliğinde ortak çalışma başlatılmış olup sürdürülmektedir.

Böylece şehrimizin planlı büyüyerek geleceğe emin adımlarla ilerlemesi sağlanacaktır.

İleriki dönemde izlenecek yol haritası ile bölge halkının ve sivil toplum örgütlerinin sürece etkin katılımının sağlanması için yapılacak çalışmalar üzerinde mutabakat sağladık. Böylelikle en büyük eksiğimizi tamamlayacağız ve şehrimiz planlı büyüyerek geleceğe emin adımlarla ilerleyecek.

ÖN ÖDEMELİ SU SAYAÇ UYGULAMASI

Tüm hazırlıklarını tamamlayarak ön ödemeli su sayacı uygulamasına başladık. Önümüzdeki dönemde tüm Gazimağusa’da bu sayaç modeline geçilecek ve halkımız internet üzerinden ödeme işlemini gerçekleştirebilecektir.

TRAFİK MASTER PLANI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Trafik Master Planı ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup trafik sayımları ve veri toplama işlemleri hala devam etmektedir. Bu çerçevede toplu taşımacılıkla ilgili çalışmalarımız doğrultusunda otobüs duraklarımız yenilenmeye başladı.

GAZİMAĞUSA 4 YILDA ÇOK ŞEY KAZANDI

Şehrimize yeni bir Kreş ve Anaokulu kazandırdık.

Göreve geldikten sonra kurduğumuz Mağusa Gelişim Akademisi ( MGA ) ise bugüne kadar 1000’in üzerinde kursiyere eğitim vermiştir. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sanat, spor ve gelişim kurslarıyla Mağusa Gelişim Akademisi 2 ayrı bölgede güçlü kadrosu ve gerekli altyapısı ile çağımızın vebası olan kötü alışkanlıklara karşı da misyonunu yerine getirmektedir.

Gazimağusa’ya kültür-sanat başkenti ünvanını kazandıran uluslararası düzeyde yeni başlayan ve geleneksel hale gelen çok önemli kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirdik.

Bunların başında;

Uluslararası Sanat Festivali

Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması

Sokakta Sanat Var Sanata Dokunuyoruz etkinliği

21 Mart Dünya Şiir Günü etkinlikleri gelmektedir

Ayrıca her yıl Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği işbirliği ile yapılan çocuk festivali bu yıl ilk kez yapılan” Liseler Arası Ses Buluşması’yla” geliştirilmiştir. Yine her yıl yapılan Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali de geliştirilerek devam ettirilmiştir.

Kültür-Sanat Faaliyetleri çerçevesinde sivil toplum örgütleriyle fotoğraf yarışmaları, sergiler ve çocuk festivalleri düzenlenmiştir.

Yine Kültür-Sanat çalışmalarımız çerçevesinde bu dört yıl içerisinde Gazimağusa Belediye Tiyatrosu kurulmuştur. Aynı şekilde Gazimağusa Belediyesi Halk Müziği Korosu da kurulmuştur.

Bunun yanında ;

Anadolu Mahallesi’nde Yöresel Anadolu Kültür Festivali

Tuzla Bölgesi’nde Tuzla Panayırı

Baflılar Bölgesi’nde Baflılar Panayırı ve

Suriçi’nde Suriçi Panayırı gerçekleştirilmiştir.

Suriçi canlandırma hedeflerimiz doğrultusunda tarihi Buğday Camii, sergiler ve diğer kültür sanat faaliyetleri için kullanılmaya başlamıştır.

Değerli basın mensupları, dört yıllık hizmet dönemimizi sizlere özetlemeye çalıştım.

Tekrar basın toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyor ve seçim döneminin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplayabilirim.”