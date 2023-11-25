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Avrupa Merkez Bankası başkanının oğlu kriptoda ‘batmış’

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, oğlunun kripto varlıklara yatırım yaptığını ve ‘neredeyse yatırımının tamamını kaybettiğini’ açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası başkanının oğlu kriptoda ‘batmış’

Lagarde, Frankfurt’ta öğrencilerle buluşmasında, oğlunun birçok uyarıya rağmen oynaklığı yüksek kripto varlıklarına kendisini dinlemeden yatırım yaptığını belirtti.

Lagarde şöyle devam etti: “Yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybetti. Çok fazla değildi ama hepsini kaybetti, yaklaşık yüzde 60’ını kaybetti. Daha sonra onunla konu hakkında tekrar konuştuğumda, isteksizce benim haklı olduğumu kabul etti.”

ECB başkanı , uzun süredir kripto varlıkları ‘spekülatif’ olarak değerlendiriyor, suçlularca yasadışı faaliyetler için sıklıkla kullanılan bir araç olarak tanımlıyordu.

Lagarde’ın 30’lu yaşların ortasında iki oğlu bulunuyor.

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