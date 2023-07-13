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Avrupalı parlamenterler Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine dâhil edilmesini talep ettiler

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Avrupalı parlamenterler Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine dâhil edilmesini talep ettiler
Avrupalı parlamenterler Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine dâhil edilmesini talep ettiler

Avrupalı parlamenterler Strasburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Oturumunda Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine dâhil edilmesi çağrısında bulunarak iki ülkenin adaylığının 2023’ün sonuna kadar onaylanması çağrısında bulundular.

Avrupa Parlamentosu, 526 lehte, 57 aleyhte ve 42 çekimser oyla Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e kabul edilmesi çağrısını destekledi.

Bulgaristan, Kıbrıs, İrlanda ve Romanya dışında tüm AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn'ı da içeren Schengen serbest seyahat bölgesine katılıyorlar.

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