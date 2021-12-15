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Avustralya'da 4 Yaşındaki Çocuk 1139 Avustralya Doları Tutarında Pasta Ve Dondurma Siparişi Verdi

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Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 4 yaşındaki Christian King, babasının telefonunu kullanarak 1139 Avustralya doları (yaklaşık 12 bin TL) tutarında dondurma ve pasta siparişi verdi.
Avustralya'da 4 Yaşındaki Çocuk 1139 Avustralya Doları Tutarında Pasta Ve Dondurma Siparişi Verdi

Guardian Avustralya'da yer alan habere göre, babasının vakit geçirmesi için verdiği cep telefonundaki yiyecek siparişi uygulamasına giren King'in, ismine özel doğum günü pastası, dondurma ve en sevdiği lezzetlerden oluşan 1139 Avustralya doları tutarındaki yiyecekleri babasının iş yerine sipariş etmesi, ailesini şaşkına çevirdi.

Oğlunun yemek dağıtım şirketinden (Uber Eats) sipariş verdiğini söylediğinde ona inanmadığını ancak şirket şoföründen aldıkları telefonla durumun değiştiğini söyleyen Kris King, "Önce 139 dolar olduğunu düşündüm. Sonra dikkatlice baktım ve 1139 dolardı. Neredeyse kalp krizi geçiriyorduk. Aslında bana kendisi için bir doğum günü pastası sipariş ettiğini söyledi ve ben buna da inanmamıştım." ifadelerini kullandı.

Oğluna son derece sinirlendiğini aktaran King, şöyle devam etti:

"Rastgele sipariş vermemiş, iki tiramisu tatlısı, iki kek, çikolatalı kütük pasta sipariş etmiş, istediğini seçmiş. Ayrıca sekiz veya dokuz adet 1,5 litrelik kaplarda çilekli, kremalı ve dondurma ısmarlamış. Sadece istediğini sipariş eden küçük arsız bir çocuk."

Uber Eats parayı geri ödedi

Christian'ın doğum gününün ocak ayında olduğunu ancak oğlunun önceden plan yaptığına inanan baba King, "Her gün Uber Eats'ten bir şeyler sipariş ediyoruz ve belli ki bunu her zaman yaptığımızı görmüş ama bunu daha önce hiç yapmamıştı." dedi.

Babasının itfaiyeci olarak çalıştığı ve en son bir sipariş verdiği adres olan Newtown İtfaiye İstasyonuna teslim edilen malzemeleri alan görevli itfaiyecilerin, ürünlerin bozulmaması için buzdolabına yerleştirdikleri belirtildi.

Ailenin Uber Eats firmasıyla iletişime geçerek durumu anlatmasıyla olayın farkına varan firma, sipariş tutarını iade etmeyi kabul etti.

Siparişi "çok sıra dışı" olarak tanımlayan firmadan yapılan açıklamada, ‘"Sipariş yanlış bir şey değildi ama gerçekten bir şeylerin yolunda gitmediği düşündük.’’ ifadelerine yer verildi.

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