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Avustralya'da iğneli meyve alarmı: Bu sefer elmalardan iğne çıkıyor

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Avustralya'da meyvelerin içinden dikiş iğnesi çıkması vakaları yayılıyor. 6 eyalette çileklerde, Queensland'de de bir muzda iğne bulunmasının ardından dün de Sydney'de bir elmanın içinden iğne çıktı.
Avustralya'da iğneli meyve alarmı: Bu sefer elmalardan iğne çıkıyor

Bir annenin okula göndereceği kızına elma soyarken iğneyi fark ederek polise haber verdiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

100 bin dolar ödül

Geçen hafta ilk vakanın görüldüğü Queensland'de, eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, "sabotajdan zarar gören çilek üreticileri" için bir milyon dolarlık fon kurulduğunu açıkladı.

Bu fonun 100 bin doları, çileklere iğne koyan kişi ya da kişilerin yakalanmasını sağlayacak olanlara ödül olarak verilecek.

Bu suçu işleyenlerin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.

Eyalette yılda ortalama 6-15 bin ton çilek üretiyor. Queensland'de çilek sektörünün 160 milyon Avustralya doları tutarında bir büyüklüğü var.

ÇilekTelif hakkıGETTY IMAGES

Çilekler metal dedektörlerle taranıyor

Bazı çilek yetiştiricilerinin ürünlerini süpermarketlere gönderirken metal dedektörleriyle taramaya başladığı belirtiliyor.

Dün Queensland'da 62 yaşındaki bir kadın süpermarkette bir muza iğne koyarken yakalanmıştı. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığı açıklanmıştı.

Queensland Eyaleti Çilek Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adrian Schultz çileklere iğne konulmasını "milyonlarca dolarlık bir sektörü batıran bir ticari terör eylemi" olarak nitelendirmişti.

Şimdiye kadar sadece bir kişinin yediği çilekteki iğne parçasını yutması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Çileklere iğneleri kimin ya da kimlerin koyduğu henüz bilinmiyor. Daha önce, iğneler eski bir çalışanın koyduğu öne sürülmüştü. Ancak çileklerin farklı çiftliklerden gelmesi, bu tezi çürüttü. Birçok süpermarket raflarından çilekleri kaldırırken, Avustralya'daki vakaların dünya genelinde de sektörü vurabileceği belirtiliyor.

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