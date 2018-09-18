  • BIST 95.343
  • Altın 247,426
  • Dolar 6,4049
  • Euro 7,4834
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Ay'a gidecek ilk turist belli oldu

»
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Ay'a göndereceği ilk turistin kimliğini açıkladı.
Ay'a gidecek ilk turist belli oldu

Tarihi yolculuk için seçilen kişi 42 yaşındaki Japon girişimci Yusaku Maezawa oldu. 42 yaşındaki Japon girişimci, Spacex'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından bir hafta dolaşıp, dünyaya dönecek.

42 yaşındaki Maezawa, yanında 8 misafiri ile birlikte 2023 yılında Spacex'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından dolaşacak.

2023 yılında gerçekleşmesi planlanan bir hafta sürecek yolculuğun ücreti açıklanmadı. Elon Musk ödemeyi peşin aldıklarını ve parayı BFR'nin geliştirmeye harcayacaklarını belirtti. BFR ile Ay'a gidecek ilk uzay turisti Yusaku Maezawa Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Yapılacak uçuşun bütün koltuklarını satın aldığını duyuran girişimci çocukluğundan bu yana Ay'a gitme hayalleri kurduğunu ve 8 sanatçıyı da yanında götüreceğini kaydetti. Ancak isimler açıklanmadı.

1972'deki Apollo görevinden bu yana hiçbir insan Ay'a ayak basmadı.

 

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat18 Eylül 2018 Salı 09:07
  • Güne erken başlamak verimliliği artırır mı?17 Eylül 2018 Pazartesi 16:17
  • Dünyanın bilinen en yaşlı yunusu Moby öldü17 Eylül 2018 Pazartesi 15:51
  • ABD'de kapatılan spadan müşterilere uyarı: HIV testi yaptırın17 Eylül 2018 Pazartesi 14:00
  • Amazon'da yeni skandal: Çalışanlara, kötü yorumları silmeleri için rüşvet veriliyor17 Eylül 2018 Pazartesi 13:45
  • 100 tabak suşi yedi, restorana girişi yasaklandı17 Eylül 2018 Pazartesi 12:13
  • Avustralya'da iğneli çilek alarmı17 Eylül 2018 Pazartesi 11:19
  • Brüksel'de 'Arabasız Gün'de trafik kazası: 3 yaralı17 Eylül 2018 Pazartesi 10:49
  • Kuyrukları birbirine dolanan sincaplar kurtarıldı17 Eylül 2018 Pazartesi 10:18
  • Suudi Arabistan'da ilk Arap filmi 'Üniforma' gösterime giriyor17 Eylül 2018 Pazartesi 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti