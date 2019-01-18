  • BIST 97.904
  • Altın 221,560
  • Dolar 5,3514
  • Euro 6,1019
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Ayasofya'da çıplak poz veren model şimdi de heykelciğiyle gündemde

»
Daha önce Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren Belçikalı model Marisa Papen'in verdiği son poz yine tartışma yarattı.
Ayasofya'da çıplak poz veren model şimdi de heykelciğiyle gündemde

Vatikan, İsrail, Türkiye ve Mısır'daki kutsal ve tarihi mekanlarda verdiği çıplak pozlar çok konuşulan Papen, bir kez daha gündemde.

 

Papen'in bu seferde çırılçıplak bir halde kucağına aldığı siyah bir bebekle çekildiği pozun üç boyutlu heykeli tartışma konusu oldu. 20 santimetrelik heykelde Papen'in Meryem Ana'yı kucağındaki bebeğin ise Hz. İsa'yı simgelemeyi amaçladığı belirtildi. 

Heykel, Kaliforniya'da bulunan Frank Rose'in Çağdaş Sanat Mağazasında 96.99 euro'dan satışa çıkarıldı.

Diğer ülkelerde çekilen çıplak pozlarının da anlaşmalı olduğu sanat galerisinde satışta olduğunu belirten Papel, pozlarının altında yatan nedeni anlattı.

İLGİLİ HABER:  Belçikalı modelden Ayasofya'da çıplak poz

'DİN, BİREYSEL GÜCÜMÜZÜ ENGELLİYOR'

The Sun'ın aktardığına göre, ‘dinin bireysel gücü engellediğini' belirten Papel, "Bireysel gücünüzü var olup olmadığından emin bile olmadığınız birine veriyorsunuz" dedi.

 

26 taşındaki model, bir keresinde Vatikan'daki St. Peter meydanındayken Papa'nın konuşma yaptığı ana denk geldiğinden bahsetti ve "Orada gözüme kötü durumdaki bir kadın takıldı. O an Vatikan'ı insanlara yardım eden bir yer olarak hayal ettim. Bütün kiliselerin insanlara kapılarını açtığını ve yardım ettiğini düşünün" dedi. 

Papel, fotoğraf çekimlerinde amacının ilgi görmek değil, başkalarının düşüncelerini etkileyebilmek olduğunu söyledi.

 

TÜRKİYE'DE DE POZ VERMİŞTİ

Papel ve fotoğrafçısı Jesse Walker, Vatikan'da yaptıkları fotoğraf çekimi sırasında gözaltına alınmış, fotoğrafları çekilip, parmak izleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

 

kili daha sonra Mısır'da bir tapınakta fotoğraf çekimi yaparken gözaltına alınarak geceyi hücrede geçirmişti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı şarkıcı Işın Karaca'dan taciz isyanı! 'Sen yürek mi yedin?'18 Ocak 2019 Cuma 10:50
  • Mourinho: Drogba, Galatasaray maçında az daha beni öldürüyordu18 Ocak 2019 Cuma 10:46
  • Ergüçlü iki filmle, iki dalda aday18 Ocak 2019 Cuma 10:34
  • Dünyanın manyetik alanı neden değişiyor ve bunun etkileri neler olabilir?18 Ocak 2019 Cuma 09:36
  • Victoria Beckham kendi kanından krem yaptırdı17 Ocak 2019 Perşembe 22:30
  • 10 seks işçisiyle alem yapan komutan görevden uzaklaştırıldı17 Ocak 2019 Perşembe 20:45
  • Futboldaki yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü17 Ocak 2019 Perşembe 20:05
  • 'İtalya'da 1 Euro'ya satılık evler17 Ocak 2019 Perşembe 18:53
  • Sırt ağrısı sebebiyle 18 ay boyuca koluna sperm enjekte etti17 Ocak 2019 Perşembe 18:25
  • Gezegenimizi kurtaracak, herkesi doyuracak beslenme yöntemi bulundu mu?17 Ocak 2019 Perşembe 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti