Az gittik New York’a gittik, bir arpa boyu yol gidemedik!

Referans şartları ne olacak zirvesine doğru havanda su dövme manevraları yapılıyor...

"Referans Şartlarında" anlaşılamadı.

Taraflar bu konuda uzlaşamadı.

Bayan Lute uzun bir süre Kıbrıs’a gitti geldi tarafları yokladı. Son geldiğinde 6 şar kez taraflarla görüştü.

Garantörleri gezdi dolaştı.

"Referans Şartlarında" yine de herhangi bir uzlaşı sağlanamadı.

BM “Referans Şartlarında” tarafların ne anladığını netleştirmesini istiyor.

Çünkü Genel Sekreter Guterres deneyimli bir siyasetçi ve havanda su dövmek istemiyor.

Crans Montana başarısızlığından sonra Genel Sekreter BM Güvenlik Konseyi’ne yazdığı raporunda taraflardan hiç birini suçlamadı, başarısızlığı iki tarafa da eşit şekilde paylaştırdı.

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Ağustos ayında Kıbrıslı Liderler bir araya geldi sonrasında ise BM aracılığı ile 3’lü konferansa ışık yaktılar.

İşte şimdi esas sıkıntı burada doğdu...

Taraflar “Referans Şartları”nda uzlaşıp mı? 3’lü konferans ve ardından Kıbrıs sorununu çözme girişimi olarak da 5’li konferans toplanacak yoksa taraflar “Referans Şartaları”nda anlaşmadan “Referans Şartlarını” oluşturma için bir arama konferansı şeklinde bir araya gelecekler?

İşte sürecin evirildiği yer burasıdır sevgili okur.

“Referans Şartlarını” oluşturmak amacı ile arama konferansları yapılsın mı yapılmasın mı?

Bu kadar yazıdan sonra işin özü ise kısa ve orta vadede Kıbrıs’ta sorununun toplumlar arası meseleden öte gaz, hidrokarbon meselesine evirileceğidir.

Yine de enseyi karartmamak gerekir.

Gün doğmadan neler doğar der eskiler...