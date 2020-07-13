Azeri-Ermeni sınırında çatışma

Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedilen açıklamada, çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından, Ermenistan’ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki gösterilerek, “Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.