Bağımsızlık Yolu Gönyeli'de Başkan adayı Mustafa Erk'e destek açıkladı

İşte o açılkama;

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak örgüt meclisimizden aldığımız yetki ve kitle toplantılarımızdan çıkan nabız doğrultusunda Gönyeli Belediye Seçimleri ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve karara varmış durumdayız.

Bağımsızlık Yolu olarak, Gönyeli Belediye Başkanlığı seçimlerinde bağımsız sol aday Mustafa Erk’i destekleyeceğiz ve aktif olarak seçimde çalışacağız.

Gönyeli‘de mevcut belediye başkanının belediyeyi hiçbir katılımcı demokrasi eğilimi göstermeksizin, tek adam şeklinde yönetmeye çalıştığı gözlemlenmektedir. Belediyede yıllardır çalışan işçilerin dahi iş güvencesinin olmadığı, belediye başkanının iki dudağı arasında, korku içinde çalışmak zorunda bırakıldıkları görülmektedir. Başkanın “ben bilirim”ci anlayışının Gönyeli halkını farklı kurumlar ve belediyelerle de gerilimlere sürüklediği ve bölge halkının daha nitelikli hizmet almasının önüne geçtiği de görülmektedir. Bölge esnafında ise dönem dönem başkanın esnaf arasında adalet ilkesini gözetmediğine dair iddialar ortaya atılmaktadır. Başkanın tutumlarının sonuçları son olarak ise Yenikent’te bölge halkının muzdarip olduğu kirlenmedir. Net bir şekilde görülmektedir ki mevcut belediye başkanı Ahmet Benli’nin belediyecilik anlayışı sol değerlerle örtüşmemektedir.

Diğer yandan, UBP bölgede bir belediye başkan adayı çıkarmış durumdadır. UBP ismi belediyecilikte rantın ve insan kayırmacılığın adına dönüşmüş durumdadır. Lefkoşa Belediyesi’nin sürüklendiği iflas, bu durumun en yakın ve sıcak örneğidir. UBP Gönyeli’nin alternatifi olamaz.

Mustafa Erk ise 8 yıllık belediye meclis üyeliği deneyimi olan ve belediyenin pek çok olumlu icraatında da pay sahibi olan bir meclis üyesi olarak bölgede değişim için bir alternatif olmak adına adaydır. Bu seçimde hem kendisi ile gerçekleşen görüşmelerimizden edindiğimiz bilgiler, hem geçmişte yaptıkları, hem de projeleri göstermektedir ki Mustafa Erk Gönyeli için demokratik katılımcı, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, emekçi dostu, çevre dostu, hayvan dostu ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışı için tek umuttur. Bu nedenlerle Bağımsızlık Yolu Lefkoşa örgütü olarak Mustafa Erk’i destekleyecek ve Gönyeli’deki üyelerimiz ile de Mustafa Erk için, bu sistemin değişmesi için çalışacağız.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü (a)

Melisa Koloz

Bağımsızlık Yolu Mali İşler Sekreteri