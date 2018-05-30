  • BIST 105.113
  • Altın 190,006
  • Dolar 4,5441
  • Euro 5,2469
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Bağımsızlık Yolu Gönyeli'de Başkan adayı Mustafa Erk'e destek açıkladı

» »
Gönyeli’de Değişim, Adalet ve Demokrasi İçin Mustafa Erk
Bağımsızlık Yolu Gönyeli'de Başkan adayı Mustafa Erk'e destek açıkladı

İşte o açılkama;

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak örgüt meclisimizden aldığımız yetki ve kitle toplantılarımızdan çıkan nabız doğrultusunda Gönyeli Belediye Seçimleri ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve karara varmış durumdayız.

Bağımsızlık Yolu olarak, Gönyeli Belediye Başkanlığı seçimlerinde bağımsız sol aday Mustafa Erk’i destekleyeceğiz ve aktif olarak seçimde çalışacağız.

Gönyeli‘de mevcut belediye başkanının belediyeyi hiçbir katılımcı demokrasi eğilimi göstermeksizin, tek adam şeklinde yönetmeye çalıştığı gözlemlenmektedir. Belediyede yıllardır çalışan işçilerin dahi iş güvencesinin olmadığı, belediye başkanının iki dudağı arasında, korku içinde çalışmak zorunda bırakıldıkları görülmektedir. Başkanın “ben bilirim”ci anlayışının Gönyeli halkını farklı kurumlar ve belediyelerle de gerilimlere sürüklediği ve bölge halkının daha nitelikli hizmet almasının önüne geçtiği de görülmektedir. Bölge esnafında ise dönem dönem başkanın esnaf arasında adalet ilkesini gözetmediğine dair iddialar ortaya atılmaktadır. Başkanın tutumlarının sonuçları son olarak ise Yenikent’te bölge halkının muzdarip olduğu kirlenmedir. Net bir şekilde görülmektedir ki mevcut belediye başkanı Ahmet Benli’nin belediyecilik anlayışı sol değerlerle örtüşmemektedir.

Diğer yandan, UBP bölgede bir belediye başkan adayı çıkarmış durumdadır. UBP ismi belediyecilikte rantın ve insan kayırmacılığın adına dönüşmüş durumdadır. Lefkoşa Belediyesi’nin sürüklendiği iflas, bu durumun en yakın ve sıcak örneğidir. UBP Gönyeli’nin alternatifi olamaz.

Mustafa Erk ise 8 yıllık belediye meclis üyeliği deneyimi olan ve belediyenin pek çok olumlu icraatında da pay sahibi olan bir meclis üyesi olarak bölgede değişim için bir alternatif olmak adına adaydır. Bu seçimde hem kendisi ile gerçekleşen görüşmelerimizden edindiğimiz bilgiler, hem geçmişte yaptıkları, hem de projeleri göstermektedir ki Mustafa Erk Gönyeli için demokratik katılımcı, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, emekçi dostu, çevre dostu, hayvan dostu ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışı için tek umuttur. Bu nedenlerle Bağımsızlık Yolu Lefkoşa örgütü olarak Mustafa Erk’i destekleyecek ve Gönyeli’deki üyelerimiz ile de Mustafa Erk için, bu sistemin değişmesi için çalışacağız.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü (a)

Melisa Koloz

Bağımsızlık Yolu Mali İşler Sekreteri

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Harmancı: “Konu bile etmedik”29 Mayıs 2018 Salı 08:59
  • Özçınar: “Hedef kırsalda gelişme ve  sosyal konutlar”29 Mayıs 2018 Salı 08:58
  • Mehmet Harmancı'ya sürpriz destekler geldi28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:40
  • İşte Halkın Partisi Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi adayları28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:31
  • İşte CTP'nin Lefke Belediye Meclis üyesi adayları27 Mayıs 2018 Pazar 22:24
  • İşte CTP'nin Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi adayları27 Mayıs 2018 Pazar 22:21
  • Mağusa’da Güneş Güneşoğlu’na güçlü destek27 Mayıs 2018 Pazar 22:14
  • İşte Halkın Partisi'nin (HP) Gazimağusa Belediye Meclis üyesi adayları27 Mayıs 2018 Pazar 22:01
  • İşte UBP'nin Gazimağusa Belediye Meclis üyesi adayları27 Mayıs 2018 Pazar 21:57
  • İşte DP'nin Gazimağusa Belediye Meclis üyesi adayları27 Mayıs 2018 Pazar 21:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti