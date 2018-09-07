  • BIST 93.038
  • Altın 249,278
  • Dolar 6,4475
  • Euro 7,5068
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Barbaros Şansal: Türkiye'de can güvenliğim yok

»
Moda tasarımcısı Barbaros Şansal, İzmir’de yapacağı gösteriyi iptal ettiğini açıkladı. Şansal yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde can güvenliğim ve ifade özgürlüğüm kalmadı” ifadelerini kullandı.
Barbaros Şansal: Türkiye'de can güvenliğim yok

Barbaros Şansal Twitter hesabında 19 Eylül'de İzmir'de gerçekleşecek gösterisini iptal ettiğini "19 Eylül, Çarşamba İzmir Suat Taşer sahnesindeki gösterimi T.C. de can güvenliğim ve ifade özgürlüğüm kalmadığına olan inancım nedeni ile iptal ediyorum. Umarım bir gün özgür ve demokratik bir ortamda… Özrümün kabulü dileği ile" mesajıyla duyurdu.

Şansal, Kuzey Kıbrıs'ta gittiği bir restoranda, haraç kesmekten yargılanan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü'nün "Sosyal medyadan küfrettiğin yerde ne işin var?" tepkisiyle karşılaşmıştı.

Sözlü tacize uğrayan Şansal, olaya ilişkin şikayette bulunacağını bildirmişti.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şarkıcı Zeynep Dizdar: Milletvekili olsaydım Erdoğan gibi olurdum06 Eylül 2018 Perşembe 15:00
  • Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan’ın neden öldüğü belli oldu06 Eylül 2018 Perşembe 13:54
  • Trende kimse yer vermeyince bebeğini ayakta emzirdi06 Eylül 2018 Perşembe 13:34
  • Yavrularını yağmurdan korurken görüntülenen tavuk medyada gündem oldu06 Eylül 2018 Perşembe 12:10
  • Barbaros Şansal'a KKTC'de tehdit (VİDEO HABER)05 Eylül 2018 Çarşamba 16:01
  • Kenan Işık'tan haber var04 Eylül 2018 Salı 17:58
  • İşte yeniayın burçlar üzerindeki etkileri04 Eylül 2018 Salı 17:40
  • İdeal ofis sıcaklığı ne olmalı?04 Eylül 2018 Salı 15:53
  • "UFO değil, ABD ordusuna ait gizli casus uçağı"04 Eylül 2018 Salı 15:20
  • Leyla Lydia Tuğutlu, Derin Dekoltesiyle Göz Doldurdu04 Eylül 2018 Salı 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti