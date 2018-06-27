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Başarının Anahtarı ‘Da Vinci’ Şifresinde

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“İyi gelecek, iyi bir eğitimle gelecek” parolası ile 5 yıldır hizmet veren Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi Yerleştirme Sınavında önemli bir başarıya daha imza atarak 280 kişilik kontenjana 154 öğrenci yerleştirdi. 
Başarının Anahtarı ‘Da Vinci’ Şifresinde

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nin 280 kişilik kontenjanı için yapılan Yerleştirme Sınavında Da Vinci’li öğrencilerden Songül Akgöz Bülent Ecevit Anadolu Lisesi IGCSE 1.si, Kader Vurğun Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Programı 2.si, Alona Zalikova Bülent Ecevit Anadolu Lisesi IGCSE 2.si, Mustafa Balcıoğlu 20 Temmuz Fen Lisesi 2.si, Mustafa Arif Gül 20 Temmuz Fen Lisesi 3.sü,Berilsu Meral ve Baran Dikmen Bülent Ecevit Anadolu Lisesi IGCSE 3.sü ve 4.’lüğü elde etme başarısı gösterdiler.Bülent Ecevit Anadolu Lisesi programına yerleşen her üç öğrenciden ikisini hazırlayan Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi’nde dün heyecan dolu anlar yaşandı.

Sınav başarısı ile ailelerini ve eğitmenlerini gururlandıran öğrencilerin bir araya geldiği tanıtım toplantısında konuşan Merkez Direktörü Güren Koral, Kıbrıs Türk Eğitiminde önemli bir mihenk taşı olma hedefiyle çıktıkları yolun 5. yılında elde ettikleri başarıların, çabaların ve emeklerinin boşa gitmediğinin göstergesi olduğunun altını çizdi ve  “ geçirmiş olduğumuz başarılarla dolu beş yıl göstermiştir ki, başarı Da Vinci Bilim ve Sanat merkezi için rastlantı değil, adeta bir gelenek halini almıştır “ şeklinde konuştu. 

Koral, Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi’nin Yerleştirme Sınavında elde ettiği başarılar hakkında şu bilgileri aktardı:“ Yerleştirme Sınavı sonucunda Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesinin 280 kişilik kontenjanına 154 öğrencimiz başarılı olarak yerleşmiştir.Sınavı kazanan 154 öğrencimizin 56’sı 20 Temmuz Fen lisesine, 16 ‘sı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi IGCSE programına yerleşirken, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Programına alınacak olan 120 öğrencilik kontenjanın 82’si  Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşmuştur. Yani, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Programına yerleşen her üç öğrencinin ikisi dershanemizin öğrencisidir. Bu büyük gururu bizlere yaşatan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz.”

Günün;öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile birlikte çıktıkları uzun maratonun zaferle taçlandığı gün olarak anımsanacağına işaret eden Koral, elde edilen her başarıda yıl boyunca sarf edilen çabaların, emeklerin büyük rolü olduğunu anımsattıktan sonra şöyle devam etti: “ Bu başarı, plan ve programa bağlı olarak, rehberlik servisimizin öğrenci, veli ve öğretmenlerimizle birlikte sağlamlaştırdığı, yakın iletişim bağının sonucunda, her öğrencimize bireysel eğitim tekniklerini uygulatarak, tek tek bütün öğrencilerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabileceğimizin en önemli bir kanıtı oldu ”

Başarıda emeği geçen herkesi kutlayarak teşekkür eden Güren Koral, sözlerini Büyük Önder Atatürk’ün şu özdeyişi ile noktaladı.  Unutulmamalıdır ki:  “Başarı; başarılı olacağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir.”
Merkez Şube Müdürü İmam Şahin ve rehber öğretmen Çağla Bilgin merkez öğretmen ve çalışanlarının da yer aldığı tanıtım toplantısı Güren Koral’ın konuşmasının ardından öğrencilerin birbirlerini kutlamaları ve toplu anı fotoğrafı çektirmeleri  ile tamamlandı. Lha

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