Batman'da konser veren ABD'li Miles: Kendimi evimde gibi hissediyorum

Batman’da konser veren ABD'li şarkıcı Della Miles, “Yurt dışında bize anlatılanla gerçek Türkiye arasında büyük fark var. Bu ülkeyi ve insanlarını çok seviyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.

Michael Jackson ve Whitney Houston'un vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, Batman'da konser verdi. Türkçe şarkılar da söyleyen Miles, "Batman'ın tarihi ve kültürel atmosferinden çok etkilendim. Küçük bir şehir turu yaptım; İnsanlar öyle sıcakkanlı ve misafirperver ki; kendimi evimde hissettim" dedi.

Miles, şöyle devam etti:

"Bir dükkanda beni siyah inciye benzeterek yöresel kahvelerinden ikram ettiler. Ben de artık kendimi 'Batman'ın Siyah İncisi' olarak nitelendirebilirim. Bu ülkeyi, insanlarını ve ezgilerini çok seviyorum. Gözlerinizdeki samimiyet beni her gün biraz daha yaklaştırıyor sizlere. Yavaş yavaş sizlerden biri oluyorum."

Konser sonrası kendisine çiçek takdim edilen şarkıcı, şunları söyledi:

"Yurt dışında bize anlatılan Türkiye ile buradaki Türkiye arasında inanılmaz büyük farklar var. Bu ülkeye her gelişimde bu farkları bir kez daha görebiliyorum. İmkan verilirse Türkiye'nin doğru tanıtımı için elimden geleni yaparım. Sizin için her gece Allah'a dua ediyorum. Sizi çok seviyorum."