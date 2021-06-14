Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!

Önceki gün ansızın Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı o şaşkınlık veren açıklamasını yaptı.

Açıklamasında “O bayrağa dokunan el kırılır” dedi.

Milliyetçiliği ve Türkiye göçmeni insanları sömürdükleri yetmedi, şimdi de ‘bayrak edebiyatına’ başladılar.

Sanki Türk Bayrağı bu efendilerin tapulu malı!

Hangi onurlu kavgada Türk Bayrağını yüce doruklara çektiler?

27 Ocak’ta meclis damına “kayı boyu bayrağı” çekilirken aynı tepkiyi verdiler mi?

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“O bayrağa dokunan el kırılır” dedi demesine de başında olduğu devlette o bayrağa dokunma niyeti olan olup olmadığını açıklamadı.

Kendi deyimi ile “Bir takım dedikodular yapılması üzerine” ellerini kırmakla tehdit etti sadece görünmeyen birilerini…

Anıtlar Yüksek Kurulu’nın devletin Resmi Gazetesi’nde yayınladığı Mağusa’daki o tarihi burca beton dökülemez kararını yerle yeksan etmeye çalışı Bakan Arıklı açıklamaları ile adeta…

Bilime karşı el kırma ile…

Bu hamaset kokan açıklamaların maksadı ise bambaşka hayali bir gündem yaratmaktan başka hiçbir şey değil.

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Nerede vatan millet sakarya nurlu ufuklar edebiyatı başladı ise bir durmak etrafa bakmak gerekir.

Her nerede bayrak daha da büyük bayrak asalım ve de bunları olmayan hayali düşmanlara indirme çalışıyor gürültüsü ile masalı başladı ise orada büyük vurgun ve talan var demektir.

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı 7 ay önce hükümete gelirken “zenginden alıp fakire vereceğim” dedi.

Böyle bir şey oldu mu?

Yok!

Sonra adı “Çakma Robin Hood’a çıktı…

Başka ne dedi elektrik fiyatlarını ucuzlatacağım dedi…

Böyle bir şey oldu mu?

Yok!

7 aydır elektrik fiyatlarınsa bir Osmanlı sikkesi indirim yapılmış değil.

İndirim oldu mu?

Yok!

Yolsuzluğun üstüne gideceğim dedi…

Ortada görevden alınan birileri var mı o kadar yayınlanan Sayıştay raporlarıan rağmen?

Yok!

Daha başka ne dedi…

Kıb-TEK’e yakıtı pahalıya alıyorlar ben 28$’dan da aşağıya alacağım dedi.

Kendinden başka herkesi itham altında bıraktı.

İndirimli yakıt aldı mı?

Yok!

Kendi döneminde çıkılan hiçbir yakıt ihalesi her neden ise bir türlü sonuçlandırılamadı…

Gitti, 32$’dan pahalıya ihalesiz yakıt aldı…

İhalesiz doğrudan pahalıya alınan yakıtın adını da yakıtsız mı kalalım? koydu…

Peki elektrik ucuzladı mı?

Yok!

Bayrağı indirmek isteyen var mı?

E o da yok!

Peki nedir bu kavga gürültü büyük bayrak aşkı?

Yakında çıkar kokusu…