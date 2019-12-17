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BDDK'den bankalara: Bu yılki kârınızı dağıtmayın

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara 2019 yılına ait kârlarını dağıtmama tavsiyesinde bulundu.
BDDK'den bankalara: Bu yılki kârınızı dağıtmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dengelenme sürecinin devamı ve güçlü özkaynak ihtiyacını gerekçe göstererek bankalardan 2019 kârlarını dağıtmama tavsiyesinde bulundu. BDDK bu tavsiye ile ekonomik krizin etkisiyle bankalardan nakit çıkışı yapılmasını istemiyor.

Bankalara gönderilen tavsiye niteliğindeki belgede, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politika sürdürülmesinin gerekli olduğu ve bu çerçevede 2019 yılında elde edilecek karların hissedar ve yöneticilere dağıtım konusu yapılmayarak, "Özkaynak altında tutulan kar ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmaması gerektiği" belirtildi.

BDDK geçen yıl çekirdek sermaye yeterlilik oranı azalan bankalara temettü dağıtılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

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