  • BIST 104.726
  • Altın 175,256
  • Dolar 4,1700
  • Euro 4,9928
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Bebeğinizi Hastalıklara Karşı Aşı İle Koruyun

»
5 Yaş Altı Çocuk Ölümlerinin %25’i Aşılama ile Önlenebilir
Bebeğinizi Hastalıklara Karşı Aşı İle Koruyun

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, Ölümleri Azaltmada Tıbbın Sağladığı En Önemli Katkıların Başında Aşıların Geldiğini İfade Ederek, Aşılamaktaki Amacın Sakatlık ve Ölüme Neden Olabilecek Enfeksiyonlara Karşı Hem Çocukları Hem de Erişkinleri Korumak Olduğunu Belirtti. 

Tıptaki gelişmeler sayesinde yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan hastalıkların ve kabus haline gelen mikropların yol açtığı enfeksiyonların aşılamanın bulunması ile büyük oranda önlenmeye başlandığını söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, bunun en önemli örneğinin yaygın aşılama ile artık ortadan kaldırılan çiçek hastalığı olduğunu belirtti.  Aşılama ile hem aşılanan kişilerin enfeksiyondan hem de toplumun bir salgından korunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, dünyada yılda 7.7 milyon olan 5 yaş altı çocuk ölümlerinin %25’inin, aşılama ile önlenebilen hastalıklardan kaynaklandığını söyledi. 

Zamanında ve Eksiksiz Aşılama Önemli
“Aşılar insan ve hayvanlarda hastalık yapabilecek virüs, bakteri ve mikroplara karşı, enfeksiyon geçirmeden vücudun bağışıklık kazanmasını sağlayan biyolojik ürünlerdir. Aşılar bu mikropların salgıladığı zehirleri, hücre yapılarındaki parçaları, ölü veya etkisi azaltılmış mikropları içermektedir.” diyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, aşılama için harcanan paradan çok daha fazlasının, aşılanmayan çocukların hastalanma, sakatlanma ve ölümleri engellenerek tasarruf edildiğini hatırlattı.  

“Bebeklerin aşılarını zamanında ve eksiksiz yaptırmak çok önemlidir.” diyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, aşıların ince uçlu iğne yoluyla kas içine, cilt altına veya ağza damlatma şeklinde yapıldığını, böylelikle  bulaşıcı hastalıklardan korunmak suretiyle, hastalık geçirmeden, bebeklere bağışıklık kazandırıldığını ifade etti. 

Bebekler Doğdukları Andan İtibaren Aşılanmalı 
Doğdukları andan itibaren rutin önerilenin bebeklerin aşılanması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan sözlerine şöyle devam etti: “Bebekler doğdukları andan itibaren rutin öneriler doğrultusunda aşılanmalıdır.  Önerilen aşı takvimine uygun olarak doğumda Hepatit B aşısının ilk dozu, 1. ayda ikinci dozu, 2. ayda 5’li karma aşı (difteri, boğmaca, tetanoz, inaktifpolio, menenjit) ve zatüre aşılarının ilk dozu, 4. ayda bu aşıların 2. dozları, 6. ayda Hepatit B’nin, 5’li karmanın ve zatüre aşılarının 3. dozu, 12. ayda zatürenin 4. dozu, KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak), su çiçeği ve Hepatit A aşılarının ilk dozu, 18-24 ay arasında 5’li karmanın 4. dozu, Hepatit A’nın 2. Dozu, 4-5 yaş arasında KKK ve su çiçeği’nın 2. dozu ve Td (erişkin tip difteri, tetanoz) aşısının ilk dozu, 8. sınıfta Td’nin ikinci dozu olarak yapılır.”

Aşılama Yan Etki Yaratır mı?  
Aşılama yapılırken, aşılamadan sonra ateş ve hafif enfeksiyon gibi yan etkilerin olabileceğinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, ayrıca aşıların içeriğinde bulunan koruyucu maddelerin çocuklar için toksik olabileceği ve uzun dönemde istenmeyen yan etkilerin görülebileceğini belirtti.  Bu nedenle geleceğimiz olan çocukların aşılanırken öncelikli olarak hayati önemi olan enfeksiyonlara karşı aşılanmaya önem verilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, ebeveynlerin mutlaka çocuklarına aksatmadan aşı yaptırması gerektiğini ifade etti. 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Göz sağlığı için 10 pratik bilgi19 Nisan 2018 Perşembe 22:59
  • Çocuklarınızı uyutacak 15 altın öneri19 Nisan 2018 Perşembe 10:56
  • Böyle uyumasına izin vermeyin!18 Nisan 2018 Çarşamba 21:00
  • Gülmekten korkmayın, çünkü..18 Nisan 2018 Çarşamba 20:00
  • Osurmak hakkında bilmek isteyecekleriniz18 Nisan 2018 Çarşamba 19:57
  • DAÜ’de beslenme, spor ve dinlenme tartışıldı18 Nisan 2018 Çarşamba 19:52
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle açıklamada bulundu16 Nisan 2018 Pazartesi 19:37
  • Prof. Dr. Rüveyde Bundak: “İlk 12-18 Aydaki Beslenme Erişkin Boyunu Geri Dönüşümsüz Olarak Etkileyen Bir Faktördür”15 Nisan 2018 Pazar 17:38
  • Sağlık Herkes İçin Her Yerde!13 Nisan 2018 Cuma 20:02
  • Günde bir kadeh alkollü içki 'ömrü kısaltıyor'13 Nisan 2018 Cuma 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti