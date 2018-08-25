  • BIST 90.186
  • Altın 232,943
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Bebek dışkısındaki bakterinin tedavi gücü keşfedildi

»
ABD'li araştırmacılar, bebek dışkısında tedavi edici özellikleri olan probiyotik bağırsak bakterisi keşfetti. Bakterinin, diyabet ve otoimmün hastalıkların tedavisine yarar sağlayacağı düşünülüyor.
Bebek dışkısındaki bakterinin tedavi gücü keşfedildi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Tıp Okulu'nda görevli bir grup araştırmacı, bebek dışkısında bulunan bakterilerden bir probiyotik karışım elde etti.

Probiyotikler mikroorganizmalardır. İçerisinde canlı kültürü bulunduran yiyeceklere de probiyotik besin deniyor. Örneğin yoğurt, kefir, lahana turşusu veya bazı cins peynirler probiyotik özelliktedir ve dolayısıyla çok miktarda laktik asit ve bakteri barındırır. Bu gıdalar bağırsak florasına iyi gelir ve genel sağlık durumuna katkıda bulunur. Bu yiyecekler "süper gıda" olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar tarafından elde edilen ve Scientific Reports isimli dergide yayımlanan sonuca göre, probiyotik bağırsak bakterisi de kısa zincirli yağ asidi eksikliği çeken hastaların bu eksikliği gidermesine yardımcı oluyor.

Araştırmayı yöneten uzman Hariom Yadav, kısa zincirli yağ asitlerinin bağırsak sağlığı için başlıca unsur olduğunu belirtti.

Obez bireyler, diyabet hastaları, otoimmün hastalığı olanlar ve kanser hastalarında özellikle kısa zincirli yağ asidi eksikliğine rastlanıyor.

Neden bebek dışkısı?

Araştırma kapsamında, bilim insanları bebek dışkısını inceledi çünkü bebekler yetişkinlere göre çok daha sağlıklı. Ayrıca bebek dışkısı elde etmek daha kolay. Araştırma için 34 sağlıklı bebeğin bezi bilime hizmet etmek amacıyla bağlandı. Uzmanlar hazırladıkları bakteri karışımını fareler üzerinde uyguladılar. Aynı zamanda insan dışkısı üzerindeki etkisini de test ettiler.

Raporda verilen bilgiye göre, farelere tek doz ve arka arkaya beş doz olarak uygulanan probiyotik bakteri karışımı kısa zincirli yağ asitlerinin artmasını sağladı. Probiyotik karışımın insan dışkısına aşılanmasıyla yapılan deneyde de, kısa zincirli yağ asitlerinin çoğalmasının yanı sıra mikrobiyom değişimler de gözlendi.

Raporda, vücuttaki probiyotik bakteriler olan laktobasil ve enterokokların bağırsaklardaki bakteriyel bozulmaları iyileştirdiği, dolayısıyla kısa zincirli yağ eksikliği sorununun yaşandığı hastalıkların tedavisine destek olabileceği ifade edildi.

Araştırmayı yöneten Hariom Yadav, elde edilen sonuçların, probiyotiklerin etkisi konusunda gelecekte yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini söyledi.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Harvard'dan itiraz: Hindistan cevizi yağı saf zehir23 Ağustos 2018 Perşembe 23:41
  • "Bu sıcaklarda sevişmeyin"20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:17
  • Verilen işe kızıyor, aşırı teşekkür ediyorsanız, pasif agresif olabilirsiniz19 Ağustos 2018 Pazar 20:01
  • Kırmızı eti yağıyla beraber istediğiniz kadar tüketin19 Ağustos 2018 Pazar 17:15
  • Prof. Canan Karatay: Kırmızı eti istediğiniz kadar tüketin18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:10
  • Enerjisinin yüzde 50-55'ini karbonhidrattan alanlarda ölüm riski daha az17 Ağustos 2018 Cuma 17:36
  • Günde 20 dakika güneşte kalmak, D vitamini için yeterli17 Ağustos 2018 Cuma 17:36
  • Koruyucu hekimliğin ihmal edilmesi büyük ekonomik ve sosyal yük olarak geri dönmektedir.17 Ağustos 2018 Cuma 12:39
  • Kalbinizi korumanızı sağlayacak beslenme alışkanlıkları15 Ağustos 2018 Çarşamba 19:14
  • Kulak kaşıntısı neden olur?15 Ağustos 2018 Çarşamba 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti