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Beki’den Erdoğan’a sert uyarı: “Akıncı’yı hain gibi göstermeniz fena halde sorun”

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki’nin yazısı:
Beki’den Erdoğan’a sert uyarı: “Akıncı’yı hain gibi göstermeniz fena halde sorun”

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki’den Erdoğan’a sert uyarı: “Akıncı’yı hain gibi göstermeniz fena halde sorun”

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki’, bugün yayınlanan “KKTC seçimlerine müdahale mi ediyormuşuz!” başlıklı yazısında, Ankara’nın KKTC seçimlerine müdahalesinin “Bu kadar göstere göstere olmamıştı, bu açıdan ilktir” dedi. 

Beki, AKP ve Erdoğan’a yönelik sert eleştiriler yaptığı yazısında, şöyle dedi: “Ankara istedi, asıldı, bastırdı diye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ilk turda sandığa gömülmedi. İkinci turda da favori aday, muhtemelen galip çıkacak.Buna rağmen hala karışmaya devam etmek, sandıkla inatlaşmak, halkın iradesine ipotek koymaya kalkmak, beğenmediği oyu karalamak, karşı tarafı hain ve düşman gibi göstermek fena halde sorun.”

 

TÜRKİYE’DEN SEÇİME MÜDAHALEYE TEPKİLER ARTIYOR

Türkiye basınında AKP’nin açık müdahalesini eleştiren yazı ve yorumlar hızla artıyor. AKP'nin Akıncı karşıtı karışmacı tutumu ve Tatar'a yönelik müdahalesini dünkü yazılarında Mustafa Balbay, Ali Sirmen, İsmail Saymaz, Rafet Uçkan, Zeynel Lüle ve Yıldıray Oğur tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Türkiye’nin havuz medyasında bir yandan Akıncı’ya karşı küfür ve hakaretlerle dolu yazılar yer alırken, demokrasi ve özgürlükleri savunan çağdaş gazetecilerle programcılar özellikle son günlerde KKTC seçimlerine müdahale edilmesinin yanlışlığı vurguluyorlar.

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