Bekir’den Polonya’da Büyük Başarı

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve TC Lefkoşa Büyük Elçiliği katkılarıyla 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Polonya Poznan şehrinde düzenlenen Sobota Cup 12 yaş Tennis Europe turnuvasına katılan ülkemizin başarılı sporcularından olan Bekir Devran Esendağlı turnuvada yarı final oynadı.

Turnuvada yarı finale çıkma başarısı gösteren Bekir Devran Esendağlı turnuvada çeyrek finale kalan tek 11 yaş oyuncu olurken. 11 yaşında olmasına rağmen turnuvayı 3. lük ile tamamladı. Turnuva direktörü tarafından 3. lük kupasını alan Bekir Turnuvaya katılan tüm ülkelerin dikkatini üzerine çekti.

Turnuvaya antrenörü Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Baş antrenörü Mustafa Ülker ile giden Bekir bu yıl katıldığı ilk Tennis Europe turnuvasında 3.(üçüncülük) kazanmış oldu.

Turnuvada oyuncusu bulunan ve yıllarca ülkemize Antrenör eğitimleri için gelen Piotr Ünierszky, Bekir’in almış olduğu bu başarının KKTC tenisi için büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Bekir’in antrenörü Mustafa Ülker ise turnuvaya katılan tüm sporcuların kendi ülkelerinde ilk 8 de olduğunu, Bekir’den 1 yaş büyük olduklarını ve bu oyunculara karşı almış olduğumuz sonuçların kendilerini motive ettiğini söyledi. Bekir’in yarı final maçında 3-2 önde olmasına rağmen yaşadığı sakatlık sonucu maçtan çekilmek zorunda kaldığını da söyleyen Mustafa Ülker, sakatlık yaşamış olmasalardı, Bekir’in finale kalma şansının da çok fazla olduğunu belirtti. Mustafa Ülker, yoğun çalışmalarının karşılığını aldıklarının ve bunun kendilerini onure ettiğini de belirtti.

Turnuvaya ön elemeden katılan Bekir, ön elemede Alman rakibi Richard Hiemann’ı, 6-3/6-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

Ana tabloda Polonyalı Rakibi Marcin Voigt’i 6-3/6-2, Belaruslu rakibi Michail Hotin’i 6-0/6-4, Polonya’nın 3 numarası Jan Pawel Paradowskı’yi ise 6-2/6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdı. Çeyrek finalde Alman rakibi Adriana Bohme’yi 6-1/6-1 yenerek yarı finale kaldı. Yarı finalde Polonya’nın 12 yaş 1 numaralı seri başına karşı maça çıkan Bekir maç öncesi kolundaki sakatlıktan dolayı ilk set 3-2 öne geçmesine rağmen maçı tamamlayamayarak maçtan çekilmek zorunda kaldı.