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Belaruslu atlet Tokyo’dan ayrıldı: Viyana’ya gidiyor

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Pazar günü, olimpiyat takımından çıkarılıp ülkesine gönderilmek üzere zorla havalimanına götürülen ancak eve dönmeyi reddeden Belaruslu atlet Kristina Timanovskaya (24), Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek üzere yola çıktı.
Belaruslu atlet Tokyo’dan ayrıldı: Viyana’ya gidiyor

Pazar günü, olimpiyat takımından çıkarılıp ülkesine gönderilmek üzere zorla havalimanına götürülen ancak eve dönmeyi reddeden Belaruslu atlet Kristina Timanovskaya (24), Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek üzere yola çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Pazartesi günü kadınlar 200 metrede yarışacakken takımdan çıkarılan ve pazar günü zorla Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na götürülen 24 yaşındaki atlet, ülkesine dönmekten korktuğunu ifade etmiş, Japon polisinden ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) yardım isteyerek uçağa binmemişti.

Timanovskaya, yarın düzenlenecek 400 metre bayrak yarışında ülkesini temsil edeceğinden çok geç haberi olduğunu ifade ederek, antrenörlerini eleştirdiği Instagram paylaşımı nedeniyle takımdan çıkarıldığını açıklamıştı. Devlet kontrolündeki medya kuruluşları karalama kampanyası başlatmıştı. Belarus Olimpiyat Takımı onun ‘psikolojik durumu’ nedeniyle takımdan çıkarıldığını duyurmuştu.

Polonya, pazar gecesini havalimanındaki otelde geçiren Timanovskaya’ya insani vize vermiş, sportif kariyerini sürdürmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini açıklamıştı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e kaçan Arseniy Zidaneviç de en kısa sürede onunla bir araya gelmek istediğini ifade etmiş, ikisinin de siyasete karışmadığını söylemişti. IOC de konuyla ilgili inceleme başlatmış, Belarus’tan rapor istemişti.

Pazartesiden beri Tokyo’daki Polonya Büyükelçiliği’nde kalan Belaruslu atlet, bu sabah Japonya’dan ayrıldı. Polonya’nın başkenti Varşova’ya gitmesi bekleniyordu. Ancak havalimanındaki bir yetkili, son dakikada ‘hedefini değiştirerek’ Viyana’ya giden uçağa bindiğini açıkladı.

Dün BBC’ye konuşan Belaruslu atlet, siyasi bir tavır sergilemediğini, sadece ülkesinin Olimpiyat Oyunları’ndaki antrenör ve yetkililerini eleştirdiğini belirterek, “Ben ülkemi seviyorum. Ülkeme ihanet etmedim” dedi. Psikolojisi bozuk olduğu için takımdan çıkarıldığına dair açıklamayı reddeden Timanovskaya bunun doğru olmadığını, antrenörlerini eleştirdikten sonra odasına geldiklerini ve eşyalarını toplamalarını istediklerini anlattı. Timanovskaya, “Güvenli olduğunu bilirsem… Belki beş 10 yıl içinde ülkeme dönebilirim” ifadelerini kullandı.

Yaşananlar, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun geçen yılki seçimlere hile karıştırdığı gerekçesiyle halkın sokağa döküldüğü, çok sayıda kişinin tutuklandığı, gösterilere katılan sporcuların fonlarının kesildiği, takımlarından çıkarıldığı Belarus’un yönetimini dünyanın gündemine oturttu.

1994’ten beri ülkeyi yöneten Lukaşenko, oğlu ve bazı başka isimlere IOC tarafından Tokyo Olimpiyat Oyunları için yasak getirilmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in sözcüsü Nabila Massrali, dün, Timanovskaya’nın zorla ülkesine gönderilmek istenmesinin, ‘Lukaşenko rejiminin baskıcı tutumunun bir örneği’ olduğunu söyledi.

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