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Belçika'da kamusal alanlarda sigara yasağı

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Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan Fleurus kentinde, "gençlerin sağlığını korumak" amacıyla belirli kamusal alanlarda tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı.
Belçika'da kamusal alanlarda sigara yasağı

Belçika'da Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşunun haberine göre, "gençleri sigaraya maruz kalmaktan korumak" amacıyla Fleurus kentindeki parklar, oyun alanları ile okullar, kreşler ve huzurevlerinin etrafında sigara ve elektronik sigara kullanımına yasak getirildi.

Yeni karara göre okullar, kreşler ve huzurevlerinin giriş ve çıkışlarının 10 metre çevresinde sigara ve elektronik sigara içilemeyecek.

Öte yandan, yasağın delinmesine karşı herhangi bir yaptırım açıklanmadı.

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