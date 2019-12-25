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Benin’de tekne batması sonucu 100 kişi öldü

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Batı Afrika ülkesi Benin’de, ayine giden Hristiyanları taşıyan teknenin batması sonucu en az 100 kişi öldü.
Benin’de tekne batması sonucu 100 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya’nın Lagos kentinde yaşayan 100’den fazla Beninli, Nokoue Gölü kıyısındaki So-Ava kentindeki Cherubim ve Seraphim kiliselerindeki geleneksel yıllık ayine katılmak üzere cumartesi günü tekneyle yola çıktı.

Kafileyi taşıyan tekne, Benin karasularında battı.
Teknede tam olarak kaç kişinin olduğu bilinmezken, şu ana kadar 100 kişinin cesedine ulaşıldı.
Teknenin aşırı yük nedeniyle battığı iddia ediliyor.

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