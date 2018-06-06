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"Benli bütün Kıbrıs’ı kandırsa da Gönyeli halkını asla kandıramaz"

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"Benli bütün Kıbrıs’ı kandırsa da Gönyeli halkını asla kandıramaz"
"Benli bütün Kıbrıs’ı kandırsa da Gönyeli halkını asla kandıramaz"

Ulusal Birlik Partisi Gönyeli Belediye Başkan Adayı Mustafa Akyön'den Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'ye sert eleştiri. Akyön, çocuk parkının yanında lağım sularının akmasını eleştirerek, "mevcut başkan da çok net biliyor ki, bütün Kıbrıs’ı kandırsa da Gönyeli Halkını asla kandıramaz" dedi.

Ulusal Birlik Partisi Gönyeli Belediye Başkan Adayı Mustafa Akyön'den Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'ye sert eleştiri. Akyön, çocuk parkının yanında lağım sularının akmasını eleştirerek, "mevcut başkan da çok net biliyor ki, bütün Kıbrıs’ı kandırsa da Gönyeli Halkını asla kandıramaz" dedi.

AKYÖN'ÜN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Son zamanlarda Gönyeli gerçekten ilginç bir yer oldu. Mevcut başkan seçim propagandası kapsamında çocuklarla poz verip paylaşırken, Gönyeli Halkının her gün karşı karşıya kaldığı gerçek manzara bu. Çocuk parkının yanında lağım suları ve tabi ki mikroplu sinekler ve hastalık. Aslında seçim öncesi yapılan bu kadar şovun sebebi, bu ayıpları biraz olsun gizleyebilme telaşı. Ancak mevcut başkan da çok net biliyor ki, bütün Kıbrıs’ı kandırsa da Gönyeli Halkını asla kandıramaz"

"Son zamanlarda Gönyeli gerçekten ilginç bir yer oldu. Mevcut başkan seçim propagandası kapsamında çocuklarla poz verip paylaşırken, Gönyeli Halkının her gün karşı karşıya kaldığı gerçek manzara bu. Çocuk parkının yanında lağım suları ve tabi ki mikroplu sinekler ve hastalık. Aslında seçim öncesi yapılan bu kadar şovun sebebi, bu ayıpları biraz olsun gizleyebilme telaşı. Ancak mevcut başkan da çok net biliyor ki, bütün Kıbrıs’ı kandırsa da Gönyeli Halkını asla kandıramaz"

(haberkibris.com)

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