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Berkay'dan Arda Turan'a dava tazminat davası

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Şarkıcı Berkay, bir gece kulübünde kendisine yumruk attığını iddia ettiği futbolcu Arda Turan'a tazminat davası açacağını açıkladı.
Berkay'dan Arda Turan'a dava tazminat davası

Berkay çıkamadığı konserlerde maddi hasara uğradığını dile getirerek, "Orada benim çocuğumun hakkı var” dedi.

Aralarındaki olay nedeniyle ilk duruşmaları 30 Ocak 2019'da görülecek olan Berkay ile Arda Turan ikilisinden 36 yaşındaki şarkıcı Turan'a tazminat davası açıyor.

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    Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Berkay, kendisine yumruk attığını iddia ettiği Turan’a maddi kayıplarının karşılanması için tazminat davası açacağını söyledi.

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    Burnundan ameliyat olan Berkay şöyle konuştu: “Olay yüzünden 14 konsere gidemedim. Büyük bir telekomünikasyon şirketiyle yaptığım anlaşmam iptal oldu."

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    "Çıkamadığım sahnelerimin parasını toplu olarak almıştım ama şirketim zarara uğradı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Orada benim çocuğumun hakkı var”

  • İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

    İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Arda Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama'', ''korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. 

    İddianamede, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında ise ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İlk duruşma 30 Ocak'ta yapılacak.

 

 

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