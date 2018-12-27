Berkay'dan Arda Turan'a dava tazminat davası

Aralarındaki olay nedeniyle ilk duruşmaları 30 Ocak 2019'da görülecek olan Berkay ile Arda Turan ikilisinden 36 yaşındaki şarkıcı Turan'a tazminat davası açıyor.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Berkay, kendisine yumruk attığını iddia ettiği Turan’a maddi kayıplarının karşılanması için tazminat davası açacağını söyledi.

Burnundan ameliyat olan Berkay şöyle konuştu: “Olay yüzünden 14 konsere gidemedim. Büyük bir telekomünikasyon şirketiyle yaptığım anlaşmam iptal oldu."

"Çıkamadığım sahnelerimin parasını toplu olarak almıştım ama şirketim zarara uğradı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Orada benim çocuğumun hakkı var”