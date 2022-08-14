  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Berlin’de 80’den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildi

» »
Almanya’nın başkenti Berlin’de 80’den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildiği bildirildi.Berlin polisinden yapılan açıklamada, Niederschöneweide semtinde kimliği belirsiz kişilerin çok sayıda otomobile zarar verdiği belirtilerek, 11 Ağustos’ta bir
Berlin’de 80’den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildi

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Niederschöneweide semtinde kimliği belirsiz kişilerin çok sayıda otomobile zarar verdiği belirtilerek, 11 Ağustos’ta bir kişinin park halinde olan kendi aracının yanı sıra başka iki otomobilin motor kaputuna gamalı haz çizildiğini polise bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, dün akşama kadar park halinde olan ve aynı şekilde zarar verilen 77 otomobilin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bazı otomobil sahiplerinin bu zararı yeni fark etmeye başladıklarından dolayı bu sayının daha fazla artabileceği aktarılan açıklamada, araçların üzerinde sadece gamalı haç çizildiği, otomobillere başka zararlar verilmediği kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin mala zarar verme ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmaktan soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın liderler birbirine girdi: Truss’ın tek derdi Vogue’a kapak olmaktı11 Ağustos 2022 Perşembe 17:42
  • AB, Rusya’ya turist vizesi tartışmasında karar verdi11 Ağustos 2022 Perşembe 15:35
  • Antartika'da Deniz Buzu Seviyesi Rekor Seviyede Azaldı11 Ağustos 2022 Perşembe 13:34
  • Zelenski’nin aksiyon figürü yapıldı11 Ağustos 2022 Perşembe 12:20
  • Yunan Sahil Güvenliği kayıp sığınmacıları arıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 10:15
  • Rusya: Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağını havada vurduk11 Ağustos 2022 Perşembe 08:46
  • Fransa’da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 08:44
  • Belçika’da orman yangınlarına karşı alarm verildi10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:45
  • Avrupa’da kuraklık alarmı10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:58
  • Dünya 8 yaşındaki küçük mülteciyi arıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti