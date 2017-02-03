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Bes Başkanı Yalınkaya, Bulutoğulları’na dava açılmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı “

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Bes Başkanı Yalınkaya, Bulutoğulları’na dava açılmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı “
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Sayıştaylık raporları doğrultusunda LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğluları’na dava açmasını olumlu karşıladıklarını kaydederek, sürece destek vermeye hazır oldukl

“Harmancı’nın talep etmesi halinde her türlü desteği veririz”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Sayıştaylık raporları doğrultusunda LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğluları’na dava açmasını olumlu karşıladıklarını kaydederek, sürece destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Yalınkaya konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Sendika olarak geç de olsa atılan bu adımı olumlu bulduğumuzu ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın talep etmesi halinde her türlü desteği kendisine vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

Yalınkaya açıklamasına “Belediyeyi batma noktasına getiren herkesin yargı önünde hesap vermesi” gerektiğini kaydetti.

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