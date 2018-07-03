BES Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ'u ziyaret etti

Ziyaret sırasında konuşan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lapta Belediyesi’nde 2 buçuk yıldır örgütlü bulunduklarının altını çizerken, bir önce ki dönem Belediye Başkanı olan Fuat Namsoy ile imzaladıkları Toplu İş Sözleşmesi’nin şu anda yürürlükte olduğunu hatırlattı ve seçimi kaybeden Fuat Namsoy’a yeni hayatında başarılar diledi.

Sözlerine, “yeni başkanımız ve muhatabımız daha birkaç gün öncesine kadar üyemiz olan bir insandı” diyerek devam eden Yalınkaya, Mustafa Aktuğ, çalışanın içerisinden gelen bir emekçidir. Bunun çalışanlar açısından bir avantaj olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde geçmişte belediyede üstlendiği görevlerden dolayı hem belediyenin şu an içerisinde bulunduğu durumu, hem de halka hizmet verme noktasında neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyor” dedi.

Tüm bunların ilgili kesimler açısından bir avantaj olduğunu vurgulayan Yalınkaya, tüm bu bileşenlerin bir araya geldiğinde Mustafa Aktuğ’un göreve gelmesiyle bu konularda en ufak bir sorun yaşanmayacağı noktasında inancının tam olduğunu söyledi. “Bu süreçte sayın başkan ile yakın bir çalışma içerisinde olacağız” diyen Yalınkaya, “gerektiği yerde başkana yardımda bulunacağız, gerektiği yerde de kendi doğrularımızı ona aktaracağız” dedi.

Beklentilerinin başta çalışanlar adına daha iyi koşullarda bir çalışma ortamı yaratılması ve belediyenin çalışanına daha fazla güvence ve de güven vermesi olduğunu belirten Yalınkaya, “Hiç sıkıntılar olmayacak, başkan ile hiç ters düşmeyeceğiz demiyorum. Elbette bunlar olacaktır ancak en genelinde uzlaşı masasında niyetler iyiyse ki şu anda iki taraf için de durumun böyle olduğunu görüyorum, bu akıl yolu ile hareket ettiğimiz takdirde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” söyleminde bulundu.

Mustafa Yalınkaya sözlerine yönetimi ve üyeleri adına Lapta Belediye Başkanı seçilen Mustafa Aktuğ’u kutlayarak ve başarılarak dileyerek son verdi.