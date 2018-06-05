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Beş okul ücretleri TL’ye çevirdi, üç okul kur sabitlemesine gitti

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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı’nın girişimleri sonuç verdi
Beş okul ücretleri TL’ye çevirdi, üç okul kur sabitlemesine gitti

YAKIN DOĞU KOLEJİ, DOĞA OKULLARI, TED KOLEJİ, BRITISH CULTURE COLLEGE VE FİNAL OKULLARI ÜCRETLERİNİ TL ÜZERİNDEN BELİRLERKEN, LEVENT KOLEJ,  GİRNE AMERİKAN KOLEJİ VE NECAT BRITISH KOLEJ, KUR SABİTLEMESİ UYGULAMASINA BAŞLADI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, döviz kurlarındaki artışın eğitim alanında yarattığı sorunlara çözüm bulunması amacıyla özel okul temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonuç verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu girişimler sonucunda özel kolejler arasında Yakın Doğu Koleji, Doğa Okulları, TED Koleji, British Culture College ve Final Okulları okul ücretlerini Türk Lirası (TL) üzerinden belirlerken, Levent Kolej,  Girne Amerikan Koleji ve Necat British Kolej ise kur sabitlemesi uygulamasına başladı.

English School of Kyrenia’nın  (ESK) okul ücretlerinde serbest kur üzerinden Sterlin uygulamasına devam edeceği belirtildi.

Okul ücretlerini TL üzerinden belirleyen diğer özel okulların ise bu uygulamayı sürdüreceği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında süreçle ilgili bilgi verilerek, okul temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporun hükümetin bilgisine sunularak eğitim alanında alınabilecek önlemler doğrultusunda bir yol haritası çizilmesi planlandığı, halkın mevut durumun yarattığı olumsuzluktan daha fazla etkilenmemesi ve öğrencilerin psikolojik sorun yaşamasının önüne geçilmesi için Başbakanlık’ta Başbakan Tufan Erhürman ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımıyla görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Yapılan görüşmelerde yaşanan artışların hem okullara, hem ailelere, hem de öğrencilere daha fazla zarar vermemesi dikkate alınmış, özel okul yönetimlerinin de artışlar karşısında her kesimin ortak menfaatine yönelik önlem alınması yönünde hassasiyet duydukları görülmüştür” denildi.

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