Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir?

Ahmet Nur Çebi'nin istifası sonrasında yeni başkanın belirleneceği Beşiktaş Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Pazar günü BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Başkanlık için yarışan Hasan Arat 7 bin 271 oy alırken, diğer aday Serdal Adalı 4 bin 557 oyda kaldı.

Hasan Arat böylece 3'üncü kez girdiği yarışta bu kez başkanlık koltuğuna oturdu. Arat, 2000 ve 2002'de girdiği başkanlık yarışında Serdar Bilgili'nin gerisinde kalmıştı.

Arat’ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.