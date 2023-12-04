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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir?

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Beşiktaş Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35’inci başkanı oldu.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir?

Ahmet Nur Çebi'nin istifası sonrasında yeni başkanın belirleneceği Beşiktaş Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Pazar günü BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Başkanlık için yarışan Hasan Arat 7 bin 271 oy alırken, diğer aday Serdal Adalı 4 bin 557 oyda kaldı.

Hasan Arat böylece 3'üncü kez girdiği yarışta bu kez başkanlık koltuğuna oturdu. Arat, 2000 ve 2002'de girdiği başkanlık yarışında Serdar Bilgili'nin gerisinde kalmıştı.

Arat’ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

 

Beşiktaş’ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda “çok büyük bir demokrasi dersi verdiğini” kaydeden Arat, “Binlerce insan kuyrukta bekledi. Bu markanın, bu armanın ne kadar büyük olduğunu tüm Türkiye gördü. Beşiktaş her şeye layıktır. Tüm yönetim kurulu ile birlikte biz büyük ve iyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Beşiktaşlının şansı büyük, yolu açık olsun” dedi.

Hasan Arat kimdir?

Hasan Arat, kişisel internet sitesindeki bilgilere göre 1959 yılında Adana’da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor’da başladıktan sonra 1977’da transfer olduğu Beşiktaş’ta 5 yıl forma giydi.

Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından ‘Yılın İşadamı’ ödülüne layık görüldü.

Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu.

İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini yönetti.

Ayrıca Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi, Dünya Atletizm Birliği İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komisyonu Başkan Yardımcısı.

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