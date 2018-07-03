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BES'ten Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'e ziyaret

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Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, yerel seçimlerde yeniden Alsancak Belediye Başkan’ı seçilen Fırat Ataser’e ziyaret gerçekleştirdi.
BES'ten Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'e ziyaret

Ziyarette konuşan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya,  geçen 4 yıllık süreçte imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde başkanının ve emekçilerin büyük emeği olduğunu söylerken, belediyelerin doğru yönetildiği takdirde iyi yolda ilerleyeceklerini ve hiçbir sorun yaşamayacaklarını belirtti.

Yalınkaya, “Alsancak halkı bu hizmeti ve yönetimi görmüş olacak ki Fırat Başkan’a bir 4 yıl daha görev verdi. Her daim söylediğimiz gibi yönetimlerin dürüst, emekçisine değer veren, adil ve şeffaf olması gerekiyor. Zaten böyle olunduğu takdirde bu bölge halkından alacağınız desteğin hangi ölçüde olacağını da gösterir. Sanırım Fırat Başkan’ın aldığı oy oranı da bunu gösteriyor” dedi.

Yalınkaya konuşmasının sonunda BES yönetimi ve üyeleri adına Ataser’i tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

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