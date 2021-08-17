  • BIST 1.455,250
  • Altın 487,63
  • Dolar 8,4680
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Biden: Afganistan'dan çekilme kararımın arkasındayım

» »
"Siyasi anlamda çözüm ısrar ettik, ama reddedildi" diyen Biden, tahliyelerle ilgili müdahale olması halinde Taliban'a hızlı karşılık vereceklerini söyledi.
Biden: Afganistan'dan çekilme kararımın arkasındayım

ABD Başkanı Biden, askerlerini Afganistan'dan çekme kararının arkasında olduğunu söyledi. "Siyasi anlamda çözüm ısrar ettik, ama reddedildi" diyen Biden, tahliyelerle ilgili müdahale olması halinde Taliban'a hızlı karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kabil'deki son durum hakkında ilk kez konuştu.

Biden, Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savundu.

ABD Başkanı Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve savaşmaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çekilme kararımın tam olarak arkasındayım. ABD'nin milyarlarca dolar kaynak harcaması oldu. ABD askerlerinin çekilmesi bizim için doğru bir karardı. Siyası anlamda bir çözüm bulunması konusunda ısrarcı olduk ancak bu reddedildi.

Hepimiz için elbetteki zorlu ve acı kararlar bunlar. Elbette ki diplomatlarımız, askerlerimiz için hepsi zor kararlar. Afganistan'da yakınlarını kaybedenler için de öyle.

Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına alma süreci nasıl işledi?

Şiddetin önlenmesi için çaba harcamaktayız. Bizim dış politikamızda insan hakları olması gerekiyor. Afganistan'da ABD güçlerinin ayrılması için 6 bin ilave asker takviyesi oldu. Sivil ve askeri uçuşların güvenli olarak sağlanması için büyükelçiliğimizi kapattık. Binlerce ABD vatandaşı güvenli bir şekilde bölgeden ayrıldı. ABD'nin dostları ülkeden güvenli şekilde ayrıldı.

Afganların güvenliğini sağladık. Afganistan'da mağdur olabilecek insanların ayrılması için de çaba sarf ettik.

 

Biden: Afganistan'dan çekilme kararımın arkasındayım

"ABD'nin en uzun savaşını sonlandırıyoruz"

Taliban'a şunu söylemeliyim ki, ABD varlığına bir müdahale olursa tüm gücümüzü oraya göndeririz. Bunu hemen ve kapsamı sınırsız bir şekilde gerçekleştiririz. ABD'nin en uzun savaşını sonlandırıyoruz. Herhangi bir askeri müdahalenin güvenli bir Afganistan oluşturamadığını gördük.

ABD ve Çin'den Afganistan görüşmesi

Olanlardan derin üzüntü duyuyoruz. Afganistan'da terörle mücadele konusunda ve başka ülkelerde yaptığımız görevlerde başarılı olduk. Bu uzun süre içinde birçok önemli adım atıldı. Usame Bin Ladin etkisiz hale getirildi. Ulusal güvenliğimizi gerçekleştirmiyorduk. Son 20 yılda ortaya konanlar ve yaşananlar bizim çıkarımız değildi. Bunları sonlandırmak bizim siyasi çıkarımızdı. Cesur vatandaşlarımız bu ülke için mücadele etmekte.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kabil’de insani kriz kapıda: İki çocuktan biri aç14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:02
  • Taliban’ın Afganistan’da korkunç işkence yöntemleri uyguladığı ortaya çıktı14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:23
  • BM ve NATO’dan kritik açıklama: Afganistan’da durum kontrolden çıktı14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:37
  • Lübnanlıların akaryakıt istasyonları önündeki kuyruk çilesi sürüyor13 Ağustos 2021 Cuma 13:29
  • İsrail: Fas ile karşılıklı olarak anlaştık13 Ağustos 2021 Cuma 12:22
  • Afganistan’da bir kale daha düştü… Taliban ülkenin en büyük ikinci şehri Kandahar’ı aldı13 Ağustos 2021 Cuma 09:23
  • Taliban örgütü nedir? Nasıl ortaya çıktı? Amacı nedir? Arkasında kimler var?13 Ağustos 2021 Cuma 09:14
  • Yemenli milletvekili: BAE destekli güçlerin "isyanı" Riyad'ı Abu Dabi ve Tahran karşısında zayıflatıyor10 Ağustos 2021 Salı 13:44
  • Cezayir de alevlere teslim: 4 ölü, 3 yaralı10 Ağustos 2021 Salı 12:05
  • İsrail: Yunanistan’daki yangınlara 3 uçak göndermeyi planlıyoruz10 Ağustos 2021 Salı 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti