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Biden, Japonya ve Çin için büyükelçi adaylarını açıkladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Çin'e büyükelçi atamaları için düşündüğü isimleri resmi olarak açıkladı.
Biden, Japonya ve Çin için büyükelçi adaylarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Çin'e büyükelçi atamaları için düşündüğü isimleri resmi olarak açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Japonya Büyükelçisi olarak eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Rahm İsrael Emanuel'i ve Çin Büyükelçisi olarak eski üst düzey Dışişleri Bakanlığı çalışanı Nicholas Burns'ü seçtiği bildirildi.

Siyasi kariyerinde 3 dönem Kongre üyeliği geçmişi olan Emanuel aynı zamanda eski ABD başkanlarından Barack Obama'nın Beyaz Saray Personel Müdürlüğü, Bill Clinton yönetiminde ise kıdemli danışman görevlerinde bulundu.

Emanuel son olarak 2 kez Chicago Belediye Başkanlığı görevini yaptı.

Uzun süre dış politika uzmanlığı yapmış olan Burns ise onaylanması durumunda, ABD'nin kendine rakip gördüğü Çin ile ilişkilerin yönetilmesi adına en kritik büyükelçilik görevlerinden birini üstlenmiş olacak.

Beyaz Saray ayrıca, Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapmak üzere de Dr. Michael Battle'ın aday gösterildiğini duyurdu.

Biden'ın 3 adayının da Senato'nun onayından geçmesi gerekiyor.

Biden yönetimi büyükelçi atamalarında yavaş

Ocak ayından bu yana ABD Başkanlığını yürüten Joe Biden büyükelçi atamaları ile ilgili eski başkanlara göre çok yavaş hareket ediyor.

Görevinin ilk iki ayında denizaşırı ülkeler için hiç bir büyükelçi ismi belirlemeyen Biden'ın bugüne kadar tek onaylanmış adayı ise Meksika Büyükelçiliğine atanan Ken Salazar.

Mevcut durumda boş olan Çin, Hindistan, Fransa, Kanada ve İsrail gibi önemli ülke büyükelçilik atamaları hala onaylanmayı bekliyor.

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