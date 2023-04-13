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Bilimsel araştırma: Erkekler doğum kontrolü için hap almaya hazır

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Yapılan bir çalışma, erkeklerin %75'inin doğum kontrol yöntemi olarak hap kullanmaya istekli olduğunu ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Erkekler doğum kontrolü için hap almaya hazır

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden bir araştırmacı tarafından yürütülen yeni bir çalışma, erkeklerin doğum kontrolünü kadınların “sorumlu olması gereken bir şey” olarak gördüğüne dair önceki bulgularla çelişiyor.

Daily Mail’in haberine göre, araştırma için ABD ve Kanada’da 2.000’den fazla erkeğe, yeni bir doğum kontrol yöntemi kullanmaya istekli olup olmayacakları konusunda sorular soruldu.

Çalışma, erkeklerin yarısından fazlasının doğum kontrol hapı (yüzde 54) kullanmaya istekli olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 65’i de hormonal olmayan bir hap kullanmaya açıktı.

İKİ BİNDEN FAZLA ERKEKLE GÖRÜŞÜLDÜ

Contraception’da yayınlanan araştırmaya katılan tüm erkekler 18 ila 50 yaşları arasındaydı ve en az bir kadın partnerleri vardı.

Araştırmacılar bu bulguları toplumsal cinsiyet rolleri ve erkekliğe yönelik tutumlarla karşılaştırdılar. Buna göre, katılımcıların üçte birinden fazlası, erkeklerin ereksiyon sorunu yaşadıklarında “utanmaları gerektiği” konusunda kesinlikle hemfikirdi.

Cinsiyet rolleri ile ilgili olarak da, yanıt verenlerin yüzde 10’undan fazlası hamile kalmamanın kadının sorumluluğu olduğunu düşünüyordu.

Araştırmayı değerlendiren bilim insanları, çalışmada ortaya çıkan erkeklik ve cinsiyet rollerine yönelik tutumların, bazı erkekler arasında erkekler için doğum kontrol hapı alımına engel olabileceğini vurguladılar.

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