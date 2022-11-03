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Bilimsel araştırma: “Sonsuz kimyasallar” kısırlığa yol açabilir

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Yeni yapılan bir araştırma, bir annenin hamileliğinin erken döneminde PFAS içeren toksik kimyasallara maruz kalmasının, doğacak çocuğunun kendi yaşamında daha düşük sperm sayısına ve kalitesine sahip olabileceğini ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: “Sonsuz kimyasallar” kısırlığa yol açabilir

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFAS (perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler) maddesinin, insan vücudundaki hormonları ve fetal gelişimi bozduğu biliniyor.

Erkeğin gelecekteki “üreme kapasitesi”, büyük ölçüde testislerin hamileliğin ilk üç ayında rahim içinde gelişmesiyle tanımlandığı için bu kimyasallar sperm kalitesini de bozucu nitelik taşıyor.

PFAS NEDİR?

PFAS, tipik olarak binlerce ürünü suya, lekeye ve ısıya dayanıklı hale getirmek için kullanılan yaklaşık 12.000 kimyasaldan oluşan bir maddedir. İnsanlarda ve çevrede birikirler ve doğal olarak parçalanmadıkları için “sonsuz kimyasallar” olarak adlandırılırlar.

PFAS’ın, kanser, doğum kusurları, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı ve azalmış bağışıklık gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu çeşitli çalışmalarla kanıtlandı.

864 GENÇ ERKEK İNCELENDİ

Guardian’ın haberine göre, araştırma, 1996 ve 2002 yılları arasında hamile olup da ilk üç aylık dönemlerinde kan örneği veren kadınlardan doğan 864 genç Danimarkalı erkekte sperm özelliklerini ve üreme hormonlarını inceledi.

Araştırmacılar, 15 PFAS bileşiği için annelerin kanını kontrol etti ve araştırmaya dahil edilecek kadar yüksek seviyelerde yedi tane buldu.

Sonuçlara göre, söz konusu kimyasallara daha fazla maruz kalan kadınların çocuklarının sperm sayısı ve kalitesi düşük seviyede çıktı. Araştırmacılar, bunun kısırlığa yol açabileceğini belirtti.

Araştırmada yer alan doçent doktor Sandra Sogaard Tottenborg, “Çalışmalarımızın sonuçları dünyada belirsiz nedenlerle yükselen kısırlık bulmacasının önemli bir parçası. Ayrıca son derecede önemli; ne kadar çok bilirsek, o kadar çok önleyebiliriz” dedi.

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