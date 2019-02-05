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Bir kadın Tinder'da tanıştığı adamı 9 bin mesaj ve 100'den fazla e-postayla taciz etti

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Avustralya'da bir kadın, Tinder'dan tanıştığı bir adamı aylar boyu taciz etme suçlamasıyla mahkeme karşısında. Kadının, adama ve çevresindeki altı kişiye 100'den fazla e-posta ve 9 binden fazla mesaj gönderdiği belirtiliyor.
Bir kadın Tinder'da tanıştığı adamı 9 bin mesaj ve 100'den fazla e-postayla taciz etti

Avustralya’da bir kadın, Tinder uygulaması üzerinden 2015’te eşleştiği bir adamı aylar boyunca taciz ettiği için mahkeme karşısına çıkıyor.

Denise Lee isimli Avustralyalı kadın, 2015 yılında Tinder uygulaması üzerinden Mathew Holberton ile tanışmıştı. Sydney Morning Herald’ın haberine göre, çiftin savcılık tarafından ‘çok kısa bir ilişki’ olarak tanımlanan ilişkisi bitti ve Holberton Lee ile tanıştığı Sydney’den ülkenin güney sahilinde bulunan Melbourne’e taşındı.

Yaşanan ilişkiden bir yıl sonra, Holberton’un Melbourne Üniversitesi etik danışmanlığı görevinde bulunan Georgia Dempster isimli başka bir kadınla ilişki yaşadığını gören 38 yaşındaki kadın, Holberton ve çevresindeki insanları aylar boyunca taciz etmeye başladı.

100’DEN FAZLA E-POSTA

Holberton ile Dempster’ın Facebook’ta paylaştıkları fotoğrafı gören Lee, ikili başta olmak üzere toplamda altı kişiye onlarca sahte hesaptan 100’den fazla e-posta ve 9 bin mesaj gönderdi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre, Sydney’de radyolog olan Lee, Holberton’un ilişkisi olduğunu öğrendikten bir gün sonra Dempster’a hakaret dolu bir e-posta gönderdi.

Polis ise Lee’nin Dempster hakkında ‘son derece ayrıntılı bir şekilde’ bilgi topladığının tespit edildiğini açıkladı.

AİLE BİREYLERİNE DE MESAJLAR GÖNDERDİ

Dempster’ın anne ve babası Robyn Bell ile Robert Dempster da, Lee’nin kendilerine ve iş arkadaşlarına aşağılayıcı ve saldırgan içerikli e-postalar gönderdiğini açıkladı. Aynı şekilde Holberton hakkında da bilgi toplayan kadının, Holberton’un aile bireylerinin fotoğraflarını topladığı ve kız kardeşi Karen’e 60 e-posta yolladığı öğrenildi.

Lee ayrıca, bisiklet sürme uygulaması olan Strava üzerinden de Holberton’un bisiklet sürdüğü rotayı dahi takip etti ve Holberton’un iş arkadaşlarına e-posta göndermeyi de ihmal etmedi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Devam eden duruşmalarında ise Lee’nin kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi. Kadının çevrimiçi taciz suçlarıyla ilgili incelemeler ise sürüyor.

Benzer bir olay daha önce de Yeni Zelanda’da yaşanmıştı. Ilya Laing isimli bir kadın, Şubat 2018’de yine Tinder üzerinden eşleştiği birine 46 saat içerisinde 199 mesaj attığı için 19 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Laing’in kurbanı ise, 6 telefon numarasını engellemek ve kendi telefonunu da değiştirmek zorunda kalmıştı. 

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