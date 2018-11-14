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Bir küvet bozuk parayla iPhone XS satın aldı

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Rus gencin getirdiği bozuk paraları sayması istendi
Bir küvet bozuk parayla iPhone XS satın aldı

Bir kullanıcı Apple’ın yeni iPhone modelini bir küvet dolusu bozuk para ile satın aldı.

Rusya’da yaşanan olay ile birlikte bir genç biriktirmiş olduğu 100 bin Rus rublesi (1400 dolar) ile iPhone XS satın almak üzere en yakın Apple Store mağazasına giderek, oldukça ilginç bir şeye imza attı. Rusya’da yaşayan bir genç biriktirmiş olduğu küvet dolusu bozuk parayla satın aldığı iPhone XS’i ile sosyal medyaya damgasını vurdu.

Ancak Ludmila Semushina hiç beklemediği bir karşılık aldı. Rus gencin getirdiği bozuk paraları sayması istendi. 

iPhone X’un tamamı ekrandan oluşan tasarımını temel alan iPhone Xs ve iPhone Xs Max, tüm Apple aygıtları arasında en yüksek piksel yoğunluğuyla en keskin ekranlara sahip.

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