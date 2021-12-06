  • BIST 1.927,39
  • Altın 782.19435
  • Dolar 13.7935
  • Euro 15.5478
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira

»
Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira
Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira

Bir dönemin vazgeçilmezleri arasında yer alan ve faydaları saymakla bitmeyen damla sakızı fiyatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Türkiye'ye getirilen damla sakızının kilosu 3 bin 500 liradan alıcı buluyor.

Kilosu 3500 liraya satılan damla sakızının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşların gram gram alabildiği damla sakızı, tabiattaki en kuvvetli antiseptik içeriğe sahip ve enfeksiyonla mücadelede birebir etkili.

"YUNANİSTAN'IN SAKIZ ADASI'NDAN GELİYOR"

Bursa'da dede mesleği olan aktarlığı uzun yıllar sürdürdüğünü söyleyen Taner Esin, "Damla sakızı bize Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan geliyor, ismini de zaten buradan alıyor. Damla sakızı bir ağaç reçinesi ve ağaçtan elde ediliyor. Bilhassa hem sağlıkta, hem de mutfakta kullanılan çok özellikli bir ürün. Sağlığa başlıca faydaları ise astım, bronşit, mide hastalıkları, nefes darlığı, üst solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer tedavisi gibi durumlarda kullanılıyor. Bu sakızı çiğnediğinizde bilhassa yüz kaslarınızı geliştiriyor" dedi.

 

Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira

"MİDE HASTALIĞI REFLÜYE ÇOK İYİ GELİYOR"

Damla sakızının uçak yolculuğunda kulakların tıkanmaması için kullanıldığını söyleyen aktar Taner Esin, "Uçağa binenler, basınç farkından dolayı kulakları tıkanmasın diye kullanıyor. Damla sakızını dövüp, balla beraber karıştırdığınızda ise mide hastalığı olan reflüye çok iyi geliyor. Hoş kokusu ve aromasından dolayı ise gıda ürünlerinde kullanılıyor. Bu kıymetli ürünün kilosu ise 3500 lira. 100 gramlık paketi 350 lira. 10 gramlık paketini ise vatandaşlara 35 liradan satıyoruz. Ülkemizde İzmir Çeşme'de ağaçları var ve yetişiyor, ama bu ürün bize Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan geliyor" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP’li Avcıoğlu Akıncı’yı destekleyeceğini açıkladı15 Ekim 2020 Perşembe 10:13
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe tosladı !..08 Ekim 2020 Perşembe 11:32
  • Yine Çin, ve Yine Dünyaya Yayılıyor! Korkulan Oldu18 Eylül 2020 Cuma 09:05
  • Çin'den kaçan virolog, koronavirüsün insan yapımı olduğunu kanıtladı17 Eylül 2020 Perşembe 09:46
  • Ercan’da Karantina Kaosu09 Eylül 2020 Çarşamba 08:39
  • Siber saldırılara karşı en savunmasız sektörler belli oldu25 Ağustos 2020 Salı 16:16
  • Türk Telekom'dan Şikayet Üzerine Yapılan Basın Açıklması23 Ağustos 2020 Pazar 15:07
  • Türk-Yunan Diyaloğuna Güney Kıbrıs’ın Dahil Edilmesi Çabaları23 Ağustos 2020 Pazar 14:50
  • Tükiye'de Aile Hekimleri Covid-19 İle Hasta Oldu Üstüne Sağlık Bakanlığı Maaşlarını Kesti!19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:47
  • Arıklı: “3'lü koalisyonun mümkün olmadığı ortaya kondu; çatı aday konusu gündemden çıktı"05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti