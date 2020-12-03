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BIST 100 günü yüzde 0,02 yükselişle kapattı

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BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 yükselişle 1.325 puandan kapattı
BIST 100 günü yüzde 0,02 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.325,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,81 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile tekstil deri sektörü oldu.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

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