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Bitcoin 19 ay sonra yeniden 41 bin doları aştı

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Kripto para piyasalarındaki yükseliş trendi sürüyor. Saat 08,30 itibariyle kripto paraların toplam hacmi son 24 saatte yüzde 3,4 yükselerek 1,6 trilyon doları aştı.
Bitcoin 19 ay sonra yeniden 41 bin doları aştı

Bitcoin bir kez daha yükselişin öncüsü oldu. BTC'nin değeri yüzde 4,8 artarak 41 bin 348 dolara çıktı. Bitcoin'in toplam piyasa değeri 809 milyar dolara aşarken, piyasa hakimiyeti ise yüzde 50,3 seviyesinde.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin en son 20 Nisan 2022 tarihinde 41 bin doların üzerini görmüştü.

Devam eden aylarda düşüşünü sürdüren BTC, Kasım 2022'de 17 bin doların altına gerilemişti.

ETHEREUM 2200 DOLARI GEÇTİ

BTC'nin ardından Ethereum da yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 3,6 artarak 2 bin 240 dolara çıktı. 

Ripple ve Dogecoin'de de grafik yeşili gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1,9 artarak 63,2 cente, DOGE'un fiyatı ise yüzde 3,1 artarak 8,8 cente yükseldi.

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