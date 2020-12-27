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Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarak 27 bin dolar bandını aştı

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Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, dün dayandığı 25 bin dolar kapısını aştı. Tüm zamların rekorunu kırarak 27 bin dolara ulaştı. 
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarak 27 bin dolar bandını aştı

2020 yılında rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, sene başından beri yüzde 200 değer kazandı.

Bitcoin, 2018 sonlarında ve 2019 başlarında büyük düşüş yaşamış ve 3000 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. 

Dünya genelindeki Koronavirüs salgını sebebiyle finansal piyasalar olumsuz etkilenirken Bitcoin, 2020 senesinde büyük bir yükselişle geçirdi. 20 bin dolar sınırını aşan Bitcoin, 25 bin ve 26 bin dolar sınırını da arkasında bırakarak yükselişine devam etti.

Şu an itibarıyla 27 bin 600 dolar bandında bulunan Bitcoin'in TL karşılığı ise 210 bin liraya dayanmış durumda. Şu an 1 Bitcoin, 209 bin 37 TL.


Ayrıca Bitcoin'deki yükseliş "altcoin"leri de etkiliyor. Dün 623 dolar olan Ethereum, şu an 650 dolara ulaşmış durumda. Aynı şekilde dün 127 dolar olan Litecoin de haberi yaptığımız an itibarıyla 134 dolar seviyesinde.

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