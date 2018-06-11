BKP, destek vereceği belediyeleri açıkladı

Birlesik Kıbrıs Partisi (BKP) çözüme, barışa, federasyona ve emeğe inanan kişilerle ve kesimlerle işbirliği yapma kararı aldı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan “45 Dakika” programına katılarak, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı’ya, Lefke Belediye Başkanı ve CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya’ya, CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Alsancak Bağımsız Belediye Başkan adayı ve Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’e destek vereceklerini açıkladı.

Boykot ve yasaklar siyasetine hep karşı olduklarını açıklayan İzcan, halkın hizmet beklediğini ve bu yönde hizmet verdiğine inandıkları tüm belediyeler destek vereceklerini açıkladı.