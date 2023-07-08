  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

BM’den ‘Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ açıklaması

» »
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması girişiminin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.
BM’den ‘Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ açıklaması

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in Rusya ve Ukrayna’dan yapılan gıda ve gübre ihracatının küresel gıda güvenliği için elzem rolüne işaret ettiğini söyledi.

Haq, “Genel Sekreter, bu ürünlerin küresel pazarlara sorunsuz, verimli ve geniş ölçekte ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak için Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan anlaşmaların tam ve sürekli uygulanmasının önemini yineliyor.” ifadesini kullandı.

“ZOR ZAMANLARDA DÜNYANIN NELER YAPABİLECEĞİNİN ENDER BİR GÖSTERGESİ”

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile BM ve Moskova yönetimi arasında Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatına ilişkin Temmuz 2022’de imzalanan mutabakat zaptını kasteden Haq, bu anlaşmaların, “zor zamanlarda dünyanın neler yapabileceğinin çok ender bir göstergesi” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Haq, anlaşmaların küresel gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağladığını vurguladı.

Guterres ve ekibinin, halihazırda bu konuda kaydedilen ilerlemeyi geliştirmeye kararlı olduğunu ve paydaşlarla sürekli temas halinde olduğunu belirten Haq, “Genel Sekreter, ilgili herkesi küresel gıda güvenliğine öncelik vermeye çağırıyor.” dedi.

“KORKUNÇ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR”

New York’taki BM Genel Merkezi’nde basın mensuplarına konuşan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yaklaşık 10 gün sonra süresi dolan anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili, “Bununla ilgili herkesin Türkiye’ye yöneleceğini umuyorum. Ankara ile haftada iki veya üç kez bu konuyu konuşuyoruz.” diye konuştu.

Griffiths, tahıl anlaşması konusunda Türkiye’nin “büyük, etkileyici bir savunucu ve diplomatik aktör” olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, söz konusu anlaşmanın uzatılması konusunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesini de gündeme getirdi.

Martin Griffiths, dünya genelindeki tahıl ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Karadeniz tahılının ihracatına yönelik anlaşmanın uzatılmamasının “korkunç sonuçlara” yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tahıl anlaşmasının uzatılmasının Afrika halkının gıda temini konusundaki önemine değinen Griffiths, “Bunu her üç ayda bir yaşamak istemiyoruz. Bu, ticari güvene büyük ölçüde zarar veriyor. Gıda fiyatları üzerindeki etkiye zarar veriyor.” dedi.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz’da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz’daki açıklamasında, “Eylül 2022’den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi’ye, 34 bin tonu da Kenya’ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı’da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz’da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Volodimir Zelenskiy: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çatısına patlayıcıya benzer maddeler yerleştirdi05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:40
  • Japonya’da nükleer atık su krizi bitmiyor04 Temmuz 2023 Salı 15:36
  • Zelenskiy: Ukrayna’yı Kırım olmadan düşünemiyoruz04 Temmuz 2023 Salı 09:57
  • Ukrayna’daki savaş suçlarını soruşturacak merkez Lahey’de açıldı03 Temmuz 2023 Pazartesi 20:50
  • Putin’e bir şok daha: Suikast son anda önlendi03 Temmuz 2023 Pazartesi 20:03
  • Güney Kore, Japonya’dan deniz ürünü ithalatına yasak koydu03 Temmuz 2023 Pazartesi 19:45
  • Ukrayna’dan Rus tatilcilere tehdit: Kırım plajlarından uzak durun03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:47
  • Ukrayna’dan AB’ye yaptırım çağrısı02 Temmuz 2023 Pazar 14:13
  • İspanya’dan Ukrayna’ya destek01 Temmuz 2023 Cumartesi 20:40
  • Rusya: Karadeniz Tahıl Girişimi sona erse de ihracat devam edecek01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti