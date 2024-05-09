Boeing 737 uçağı Senegal’de kalkış sırasında düştü: Dördü ağır 11 yaralı

Senegal’de bir Boeing 737-300 uçağı kalkış sırasında düştü. Kazada dördü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Alaska Havayolları’na ait bir Boeing 737 Max uçağının bir kapısı ABD’de kalkıştan kısa bir süre sonra patlamıştı. Bu olayla ilgili olarak cezai bir soruşturmayla karşı karşıya olan şirketin bir uçağı da bu sefer Senegal’de düştü.

Dakar Blaise Diagne havaalanından yapılan açıklamaya göre Mali’nin başkenti Bamako’ya giden Air Senegal uçağı bugün erken saatlerde pistten çıktı.

BBC‘nin aktardığına göre pilot hafif yaralandı. Uçaktaki 78 yolcunun çoğu olaydan yara almadan kurtuldu.

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanındaki acil durum hizmetlerinin yolcuları tahliye etmek üzere harekete geçirildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Boeing olayla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmemedi.

Boeing’in en büyük tedarikçisi Spirit AeroSystems’in eski bir kalite müfettişi BBC’ye uçak gövdelerinin fabrikadan ciddi hatalarla ayrıldığını söyledi. Şirketse iddialara ‘kesinlikle katılmadığını’ söyledi.